27. Dönem Tunceli Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

27. Dönem Tunceli Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem Tunceli Milletvekilleri HDP Milletvekili Alican Önlü CHP Milletvekili Polat ŞaroğluTBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem Tunceli Milletvekilleri
HDP Milletvekili Alican Önlü
CHP Milletvekili Polat Şaroğlu

TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Tunceli milletvekili olarak seçilen HDP Milletvekili Alican Önlü ve CHP Milletvekili Polat Şaroğlu yemin ederek görevlerine başladı.

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