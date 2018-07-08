27. Dönem Tunceli Milletvekilleri Yemin Ederek Görevlerine Başladı

- TBMM Genel Kurulu

27. Dönem Tunceli Milletvekilleri

HDP Milletvekili Alican Önlü

CHP Milletvekili Polat Şaroğlu

TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. 27. Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde Tunceli milletvekili olarak seçilen HDP Milletvekili Alican Önlü ve CHP Milletvekili Polat Şaroğlu yemin ederek görevlerine başladı.