Mayına basarak gözlerini ve tek bacağını kaybeden gazi, 26 yıldır hayata sımsıkı sarılıyor
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Mayına basarak gözlerini ve tek bacağını kaybeden gazi, 26 yıldır hayata sımsıkı sarılıyor

Batman'da yaşayan gazi Servet Çiftçi, 13 Mart 1995'te katıldığı bir operasyonda mayına basarak ağır yaralandı, gözlerini ve bacağını kaybetti. Yaşadığı olayın ardından yaşama sımsıkı sarılan Çiftçi, ''26 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim. Bu halimle yine gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım" dedi.''

19.09.2020 11:29 | Son Güncelleme: 19.09.2020 13:00

Batman'ın Sason ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan gazi Servet Çiftçi, 26 yıl önce kaybettiği iki gözü ve bir bacağına rağmen hayata sımsıkı sarılarak vatanına bağlı 10 çocuk büyütmenin gururunu yaşıyor.

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi 10 çocuğu ile hayata sımsıkı sarılıyor

1995 yılında gazilik mertebesine nail olan Servet Çiftçi, iki gözü görmediği halde hayata umutla ve neşeyle bakıyor. 13 Mart 1995'te terörle mücadele kapsamında katıldığı bir operasyonda mayına basmasıyla gazi olduğunu ifade eden Servet Çiftçi, "Sason ilçesine bağlı Aydınlık köyü ile Yuvarlar köyü arasındaki kırsal alanda terör örgütü mensuplarının görüldüğü ihbarının gelmesinin ardından bölgeye gittik. Teröristlerle aramızda yaşanan kısa bir çatışmanın ardından bölgeden kaçan teröristlerin peşine düşerken mayına basmam sonucunda ağır yaralanarak iki gözümü ve bir bacağımı kaybettim.

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi 10 çocuğu ile hayata sımsıkı sarılıyor

''VATAN İÇİN CANIMI FEDA ETMEYE HAZIRIM''

Hiç kimseye muhtaç olmadan hayatımı devam ettiriyorum. Çok şükür 10 çocuk büyüttüm, gerektirse onlar da bu vatanda çekinmeden hayatını feda ederler. 2 oğlum çalışıyor, biri de uzman çavuşluğa başvuruda bulundu. O olayın ardından 26 yıl geçti, hiçbir şey için pişman değilim. Bu halimle yine gerekirse vatan için canımı feda etmeye hazırım" dedi.

"BABAMIZ BİZİM GURURUMUZDUR"

Servet Çiftçi'nin 13 yaşındaki en küçük oğlu Hüseyin Çiftçi ise, babasının her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Çiftçi, "Biz evlatları olarak babamızla onur ve gurur duyuyoruz. O bizim gururumuzdur. Bizler de 10 kardeş olarak vatanımız ve bayrağımız için canımızı vermeye hazırız" şeklinde konuştu.

26 yıl önce iki gözünü ve bir bacağını kaybeden gazi 10 çocuğu ile hayata sımsıkı sarılıyor
Mayına basarak gözlerini ve tek bacağını kaybeden gazi, 26 yıldır hayata sımsıkı sarılıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (3)
: Allah ondan ve onun gibilerden razı olsun bu gün gaziler günü tüm gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz Keşke bu gazimize aile fertleri dikkatli baksalar Çünkü boğazında yumruk gibi büyümüş Guatr var ses kısıklığının zor nefes alışının bir nedeni de bu Allah acil şifalar versin
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KEMAL: ALLAH iki cihanda selamet versin
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CCC: Allahına gurban
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