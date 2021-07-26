26 Temmuz 2021 TRT spor Yayın Akışı
26 Temmuz 2021 Pazartesi günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
02:00 Gündem Futbol Transfer
04:00 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
04:25 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
06:30 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
06:55 Takvim Yaprakları
06:58 İstiklal Marşı
07:00 UEFA Euro 2020 Özetler
07:13 İstiklal Marşı
07:15 Olimpiyat Şampiyonlarımız
07:35 Takvim Yaprakları
07:40 Arjantin - Slovenya
09:40 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
10:45 İşitme Engelliler Spor Bülteni
11:00 Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları
13:30 Spor Manşet
15:00 Japonya - İspanya
17:00 Gündem Futbol Transfer
18:00 Spor Merkezi
19:50 Takvim Yaprakları
19:55 Hava Durumu
20:00 Spor Akşamı
21:00 Aktüel Futbol Transfer
23:00 Transfer Gündemi
İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın
Kaynak: InterSinema.com