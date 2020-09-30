26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu
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26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

30.09.2020 23:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 23:14
26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu

Kocaeli Sanayi Odası'nın verdiği 26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Kocaeli Sanayi Odası'nın verdiği 26. Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Kongre Merkezinde salgın kurallarına göre gerçekleştirilen törende, 5 kategoride verilen ödüller sahiplerini buldu.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yaptığı konuşmada, öncelikle Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarını kınayarak, şehit olan Azerbaycan vatandaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

Çevre konusunun çok özel bir alan olduğunu belirten Yavuz, çevreyi en çok gelişmiş ülkelerin kirlettiğini söyledi.

Vali Yavuz, önemli olanın çevreyi kirleterek gelişmek değil onu korumak olduğunu vurgulayarak, "Her alanda lider bir Kocaeli'nin çevre konusuna da önder olması bizi mutlu eder." dedi.

Bu dönem çevreyi kirlettiği tespit edilen 44 sanayi kuruluşuna cezai işlem uyguladıkları bilgisini veren Yavuz, örnek çalışmalarından dolayı Kocaeli Sanayi Odasını tebrik etti.

"Çevresel farkındalıkların artmasına hizmet ediyor

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da Şahabettin Bilgisu'nun; "Ekonomide ve ekolojide denge; işin sırrı bu dengede" sözünü hiç unutmadıklarını ve bugün bile kullandıklarını söyledi.

Odanın çevre konusundaki projelerine değinen Zeytinoğlu, çevreye olan duyarlılıklarının bir göstergesi olan Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri'ni 1995 yılından beri vermeye devam ettiklerini dile getirdi.

Zeytinoğlu, bu yıl düzenledikleri 26'ncı organizasyona 16 firmanın katıldığını aktararak, şöyle devam etti:

"Bu ödül organizasyonun çevresel farkındalıkların artmasına ve bilinç seviyesinin yükselmesine de hizmet ediyor olması gurur verici. Saha ekibimiz tarafından yapılan ziyaretlerde, firmalarımızın mevzuatsal zorunlulukların ötesinde çevre konusunda çok fazla çalışma ve yatırım yaptıkları ve firmalarımızda birçok iyi uygulama örnekleri bulunduğu tespit edildi. Hedefimiz bu uygulamaların tüm işletmelerimize yaygınlaşmasıdır."

Konuşmaların ardından firmalara ödülleri verildi.

Organizasyonda, gıda sektörü kategorisinde "Aromsa Besin Aroma ve Katkı Maddeleri AŞ", kimya sektörü kategorisinde "Türk Henkel Kimya", karma sektör kategorisinde "Siemens Sanayi ve Ticaret AŞ", otomotiv sektörü kategorisinde "Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ" çevre ödüllerinin sahibi oldu.

Kobi teşvik ödülü ise Boehlerit Sert Metal ve Takım Sanayi Ticaret AŞ'ye verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay

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