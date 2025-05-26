26 MAYIS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Uzak Şehir bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

Bu akşam televizyonda ne var? sorusu, özellikle prime time saatleri yaklaşırken daha da önem kazanıyor. Ulusal kanallar arasında yer alan Kanal D, Show Tv, TRT1, A Tv, Star Tv, Now TV ve TV8'in 26 Mayıs TV yayın akışı belli oldu. Peki bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanıyor? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:30 Gelinim Mutfakta

16:30 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Uzak Şehir

00:15 Eşref Rüya

02:30 Yargı

04:30 Poyraz Karayel

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı

05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

06:50 Hangimiz Sevmedik

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:25 Teşkilat

17:40 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

00:15 Türk Sineması "Mavzer"

01:45 Lingo Türkiye

02:50 Seksenler

03:35 Teşkilat

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kızılcık Şerbeti

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tamirci

22:30 Cehennem Melekleri

00:15 İkinci Şans

02:00 Tamirci

04:00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Güne Başlarken

09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 Aramızda Kalsın

19:00 Star Haber

20:00 Yol Arkadaşım

22:30 Yol Arkadaşım

00:45 El Değmemiş Aşk

02:30 El Değmemiş Aşk

04:15 Sefirin Kızı

05:30 Aramızda Kalsın

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Nursel ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Top Gun: Maverick

22:45 Koruyucu

00:40 Bir Gece Masalı

03:30 Aldatmak

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Gel Konuşalım

10:55 Survivor Panorama / Canlı

12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

00:15 Survivor Ekstra / Canlı

01:30 İşte Benim Stilim

04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:45 En Hamarat Benim

16:45 Karagül

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Çift Kişilik Oda

22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası

01:00 Çift Kişilik Oda

03:30 Adım Farah

05:15 Elkızı

06:00 Karagül