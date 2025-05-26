26 MAYIS TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Uzak Şehir bu akşam var mı? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
26 Mayıs TV yayın akışı listesi, izleyiciler tarafından gün boyu merakla araştırılıyor. Haftanın ilk günü olan Pazartesi akşamı, televizyon ekranlarında yine birbirinden iddialı diziler, filmler ve yarışma programları izleyiciyle buluşacak. Özellikle "Uzak Şehir bu akşam var mı?" sorusu, dizinin takipçileri tarafından sıklıkla soruluyor.
Bu akşam televizyonda ne var? sorusu, özellikle prime time saatleri yaklaşırken daha da önem kazanıyor. Ulusal kanallar arasında yer alan Kanal D, Show Tv, TRT1, A Tv, Star Tv, Now TV ve TV8'in 26 Mayıs TV yayın akışı belli oldu. Peki bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda ne yayınlanıyor? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:30 Gelinim Mutfakta
16:30 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Uzak Şehir
00:15 Eşref Rüya
02:30 Yargı
04:30 Poyraz Karayel
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:53 İstiklal Marşı ve Günün Programı
05:55 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:50 Hangimiz Sevmedik
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:25 Teşkilat
17:40 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
00:15 Türk Sineması "Mavzer"
01:45 Lingo Türkiye
02:50 Seksenler
03:35 Teşkilat
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kızılcık Şerbeti
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Tamirci
22:30 Cehennem Melekleri
00:15 İkinci Şans
02:00 Tamirci
04:00 Kızılcık Şerbeti
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Güne Başlarken
09:45 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 Aramızda Kalsın
19:00 Star Haber
20:00 Yol Arkadaşım
22:30 Yol Arkadaşım
00:45 El Değmemiş Aşk
02:30 El Değmemiş Aşk
04:15 Sefirin Kızı
05:30 Aramızda Kalsın
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Nursel ile Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Top Gun: Maverick
22:45 Koruyucu
00:40 Bir Gece Masalı
03:30 Aldatmak
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Gel Konuşalım
10:55 Survivor Panorama / Canlı
12:30 İşte Benim Stilim / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
00:15 Survivor Ekstra / Canlı
01:30 İşte Benim Stilim
04:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:45 En Hamarat Benim
16:45 Karagül
19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20:00 Çift Kişilik Oda
22:45 Vatikan'ın Şifresi: Bir Temel Macerası
01:00 Çift Kişilik Oda
03:30 Adım Farah
05:15 Elkızı
06:00 Karagül