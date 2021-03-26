26 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki, Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak? İşte 26 Mart 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Son günlerde havanın Türkiye genelinde soğuklarını arttırması vatandaşları etkiliyor. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız. 26 Mart Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava karlı mı, fırtınalı mı, yağmurlu mu, güneşli mi olacak?

26 MART CUMA GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale ve Karaman çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, Güneydoğu kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu ve Karabük ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının Ülkemizin batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, güneydoğu kesimlerinde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile güneydoğu kesimlerde kuvvetli ve fırtına (50-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA BÖLGESİ

ÇANAKKALE °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 9°C Çok bulutlu, doğusu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 8°C Çok bulutlu, karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 12°C Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 10°C Parçalı bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile zamanla il geneli aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 15°C Parçalı bulutlu

HATAY °C, 12°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 3°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, 1°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C Çok bulutlu

ARTVİN °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C Çok bulutlu

TRABZON °C, 7°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZURUM °C, 2°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAKKARİ °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 3°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 5°C Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

GAZİANTEP °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 8°C Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 9°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

26 MART CUMA İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun (İstanbul'un Anadolu Yakası, Yalova, Kocaeli ve Sakarya) aralıklı yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Sakarya'nın doğusunda (Hendek, Akyazı, Taraklı, Karapürçek ile Kocaali ve Karasu'nun yüksekleri) yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgenin batısında 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Batı ve Kuzeybatı, öğle saatlerinden itibaren Batı ve Güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

26 MART CUMA ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği,Bolu çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Düzce ve Karabük illerinin yüksek kesimlerinde, kuvvetli ve yer yer yoğun (21-50 cm) kar yağışı beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği beklenmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın batılı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

26 MART CUMA İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 2 ila 4 derece artacak.

RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif zamanla orta kuvvette esecek.

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