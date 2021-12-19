250 bin liralık ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (DHA) - ADIYAMAN'da girdiği evden 250 bin liralık ziynet eşyası çalan ve güvenlik kameralarınca görüntülenen Şahin Bakır (22), sorgusunda suçunu itiraf edip, tutuklandı.

Olay, 12 Aralık'ta Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Şeref Özdemir'e ait 2 katlı müstakil evin yatak odasındaki 250 bin lira değerindeki ziynet eşyaları çalındı. Altınlarının çalındığını fark eden Özdemir, polise başvurdu. Evden parmak izi alıp, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin Şahin Bakır olduğunu belirledi. Ekipler, Bakır'ı Gaziantep'te saklandığı eve operasyon düzenleyerek gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Bakır, altınları Gaziantep'te kuyumcuya sattığını, paranın bir kısmı ile otomobil ve cep telefonu aldığını ve kalanını ise banka hesabına yatırdığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Bakır, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.