25 Yıllık Eşinden Boşanan Tugay Kerimoğlu, 2 Esmer Güzelle Yakalandı

25 Yıllık Eşinden Boşanan Tugay Kerimoğlu, 2 Esmer Güzelle Yakalandı

2 çocuğunun annesi Etkin Ünal'dan 2 ay önce boşanan Tugay Kerimoğlu, eğlence mekanı çıkışı 30'lu yaşlardaki iki esmer güzelle yakalandı.

Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Ünal'dan 2 ay önce boşanmıştı. Kerimoğlu, önceki gece arkadaşları ile birlikte Nişantaşı'ndaki gece kulübü Dutluk'ta eğlendi.

KİMSEYİ GÖREMEYİNCE KIZLARI ÇAĞIRDI

Kulüpten 05.20'de çıktı. Kapıda muhabir var mı diye kontrol etti. Kimseyi görmeyince arkadaşını ve 30'lu yaşlardaki iki esmer güzeli yanına çağırdı.

YÜZLERİNİ GİZLEDİLER

Kız arkadaşları aracın arka koltuğuna geçti. Bu sırada flaşlar patladı. Tugay Kerimoğlu ve kızlar yüzlerini gizledi.

ETKİN ÜNAL, ARKADAŞ ÇEVRESİNİ SUÇLAMIŞTI

Etkin Ünal ayrılığın ardından verdiği röportajda Tugay Kerimoğlu'nu 'arkadaş çevresinin' bozduğunu iddia etmişti.

Tugay Kerimoğlu böyle görüntülendi;

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