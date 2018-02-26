25 Yıllık Eşinden Boşanan Tugay Kerimoğlu, 2 Esmer Güzelle Yakalandı
2 çocuğunun annesi Etkin Ünal'dan 2 ay önce boşanan Tugay Kerimoğlu, eğlence mekanı çıkışı 30'lu yaşlardaki iki esmer güzelle yakalandı.
Eski futbolcu Tugay Kerimoğlu 25 yıllık eşi, 2 çocuğunun annesi Etkin Ünal'dan 2 ay önce boşanmıştı. Kerimoğlu, önceki gece arkadaşları ile birlikte Nişantaşı'ndaki gece kulübü Dutluk'ta eğlendi.
KİMSEYİ GÖREMEYİNCE KIZLARI ÇAĞIRDI
Kulüpten 05.20'de çıktı. Kapıda muhabir var mı diye kontrol etti. Kimseyi görmeyince arkadaşını ve 30'lu yaşlardaki iki esmer güzeli yanına çağırdı.
YÜZLERİNİ GİZLEDİLER
Kız arkadaşları aracın arka koltuğuna geçti. Bu sırada flaşlar patladı. Tugay Kerimoğlu ve kızlar yüzlerini gizledi.
ETKİN ÜNAL, ARKADAŞ ÇEVRESİNİ SUÇLAMIŞTI
Etkin Ünal ayrılığın ardından verdiği röportajda Tugay Kerimoğlu'nu 'arkadaş çevresinin' bozduğunu iddia etmişti.
Tugay Kerimoğlu böyle görüntülendi;
YORUMLAR (28)
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Tugay Kerimoğlu Abi sen Türkiyemizin Sergenden sonraki en büyük yeteneğidin Bülent Korkmazdan sonra büyük kaptanımızdın seni bu hallere iten ne Abi, ???Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Kırından sonra azanı tenesir......Cevap Yaz 42 1 Yayından Kaldır
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Öndeki oturan adam kadınların menajeri ben tanıyorum.Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırFAKO: :)1 Yayından Kaldır
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Neden ayrıldıkları belli. Eski eşi rahatına baksın. Bu adama zaten fazlaydı!..Cevap Yaz 16 1 Yayından Kaldır