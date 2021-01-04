25 yıl geçti, aşk bitmedi
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25 yıl geçti, aşk bitmedi

04.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:34
25 yıl geçti, aşk bitmedi

Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanı olan ünlü çift, evlendikleri 1996 yılından bu yana aşklarının hiç sönmediğini sürekli gözler önüne seriyor.

Hollywood'un en uzun süreli evliliklerinden birinin kahramanı olan ünlü çift, evlendikleri 1996 yılından bu yana aşklarının hiç sönmediğini sürekli gözler önüne seriyor.Son yıllarda dünyanın en seksi erkeği unvanını kimselere kaptırmayan aktör Hugh Jackman eşi Deborra Lee Furnes ile birlikte çıktığı kumsal gezintisinde objektiflere takıldı. Çift, New York yakınlarındaki Hamptons'ta köpekleriyle birlikte sahil yürüyüşüne çıktı.52 yaşındaki Jackman, soğuk havaya rağmen denize girmeyi ihmal etmedi. Daha sonra da eşiyle birlikte sahilde koşu yaptı. Avustralyalı aktör Hugh Jackman ile 65 yaşındaki Deborra Lee Furness, 1995 yılında bir TV şovunda tanıştılar. Bir yıl sonra da evlendiler. O günden bu yana da Hollywood'un örnek çiftlerinden biri olarak gösteriliyorlar.Jackman ve Furness, aralarındaki 13 yıllık yaş farkına rağmen ilişkilerini sağlıklı bir şekilde yürütmeleriyle biliniyor. Çift, ilk tanışıp aşk yaşamaya başladıklarında, her ikisi de henüz dünya çapında tanınmadığı için aralarındaki bu yaş farkı çok fazla kimsenin dikkatini çekmemişti. Ancak özellikle de Jackman, kariyerinde hızla yükselmeye başladığında bu konu da gündemin ilk sıralarına yerleşti.Hugh Jackman ve Deborra Lee Furness'in biyolojik çocukları yok. Ama çift iki tane çocuk evlat edindi. Bunlardan biri Oscar Maximillian adında bir erkek, diğeri de Ava Eliot adında bir kız çocuğu.Hugh Jackman, evliliğini bunca yıl sağlam bir şekilde sürdürmesinin sırrını da bir röportajında açıklamıştı. Ünlü oyuncuya göre eşi hayatındaki en büyük servet. İnişleri ve çıkışları da olsa aileye öncelik verdikleri için de evlilikleri büyük fırtınalardan etkilenmeden devam ediyor.

Kaynak: Hürriyet

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