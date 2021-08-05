25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltındaki Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi
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25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltındaki Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi

Diğer / Erdem Aksoy - Haberler | Magazin

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun ile aynı evde kalan 25 yaşındaki Esra Hankulu isimli genç kadın ölü bulundu. Hankulu'nun ağzından kan gelmiş halde bulunduğu, vücudunda ise herhangi bir darp izine rastlanmadığı belirtiliyor. Kamera tespitinde genç kadınla aynı evde olduğu belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili davada yargılanan; daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anları sosyal medya hesabından yayınlaması nedeniyle cezaevine giren ve 6 ay yattıktan sonra 18 gün önce tahliye edilen Ümitcan Uygun, yine bir cinayet iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara'da geceyi Uygun ile aynı odada geçiren 25 yaşındaki kız arkadaşı Esra Hankulu, sabah saatlerinde yatağında ölü bulundu.

ARKADAŞLARI HAREKETSİZ HALDE BULDU

Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu. Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi
Esra Hankulu

GÖZALTINDAKİ ÜMİTCAN'DAN İLK FOTOĞRAF

Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sabah Gazetesi de bu sabah Ankara Emniyeti tarafından gözaltına alınan Ümitcan Uygun'un ilk fotoğrafına ulaştı.

İşte Ümitcan Uygun'dan ilk kare:

25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltına alınan Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi
Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki kadın, sabah yatağında ölü bulundu
Ümitcan Uygun ile geceyi birlikte geçiren 25 yaşındaki kadın, sabah yatağında ölü bulundu
Yine şüpheli ölüm yine Ümitcan Uygun! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı
Yine şüpheli ölüm yine Ümitcan Uygun! Sosyal medya ayağa kalktı, dakikalar içinde binlerce tweet atıldı
25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltındaki Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi

Kaynak: Diğer / Erdem Aksoy

Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte birbirinden vahim vukuatları
Aleyna Çakır'dan sonra Esra Hankulu'nun şüpheli ölümünde gözaltına alınan Ümitcan Uygun kimdir? İşte birbirinden vahim vukuatları
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25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölümü sonrası gözaltındaki Ümitcan Uygun'dan ilk fotoğraf geldi - Haberler Magazin
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