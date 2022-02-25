25 Şubat TV yayın akışı... Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı
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25 Şubat 2022 Cuma günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. gelecek? Bir Zamanlar Çukurova, Kardeşlerim, Ada Masalı, Aziz, Camdaki Kız, Gönül Dağı, Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Misafir, Survivor, Evlilik Hakkında Her Şey, Kalp Yarası, Masumlar Apartmanı, Yasak Elma, Yalancı, Kırmızı Oda, Barbaroslar, Yargı, Teşkilat yeni bölümü olacak mı? Bugün hangi diziler var? 25 Şubat Cuma TV8, Star TV, Kanal D ve TRT 1 yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
25 Şubat TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Şubat Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!
Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
- 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
- 18:10 Senin Hayatın
- 18:45 Show Ana Haber
- 20:00 Aziz
- 00:15 Baba
- 02:30 Üç Kuruş
- 04:45 Aşk Laftan Anlamaz
- 16:45 Fulya İle Umudum Olsun
- 19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
- 20:00 Aşk Mantık İntikam
- 23:30 Orta Sayfa
- 01:45 En Hamarat Benim
- 04:30 Kamera Arkası
- 04:45 El Kızı
- 06:00 Kadın
- 16:00 Arka Sokaklar
- 18:45 Kanal D Ana Haber
- 20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)
- 00:15 Üç Kız Kardeş
- 02:45 Gelinim Mutfakta
- 05:15 Asi
- 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
- 16:20 Esra Erol'da
- 19:00 ATV Ana Haber
- 20:00 Yalnız Kurt
- 00:20 Destan
- 03:20 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane
- 05:35 Bir Zamanlar Çukurova
- 16:00 Söz
- 18:30 Star Haber
- 20:00 Kaderimin Oyunu
- 00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak
- 03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
- 05:00 Söz
- 16:30 Seksenler
- 19:00 Ana Haber
- 19:55 İddiaların Aksine
- 20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 23:15 3'Te 3
- 00:40 Masumlar Apartmanı
- 03:20 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu
- 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 20:00 Survivor All Star
- 00:15 Survivor Ekstra
- 01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular
- 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
- 04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa