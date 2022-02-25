25 Şubat TV yayın akışı... Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda neler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV bugünkü TV yayın akışı

25 Şubat TV yayın akışı bugün hangi diziler var sorusunun yanıtı merak ediliyor. Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 25 Şubat yayın akışı Bugün hangi diziler var? 25 Şubat Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 25 Şubat Cuma ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Şubat Salı Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

25 ŞUBAT YAYIN AKIŞI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18:45 Show Ana Haber

20:00 Aziz

00:15 Baba

02:30 Üç Kuruş

04:45 Aşk Laftan Anlamaz

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:45 Fulya İle Umudum Olsun

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Aşk Mantık İntikam

23:30 Orta Sayfa

01:45 En Hamarat Benim

04:30 Kamera Arkası

04:45 El Kızı

06:00 Kadın

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Arka Sokaklar (Yeni Bölüm)

00:15 Üç Kız Kardeş

02:45 Gelinim Mutfakta

05:15 Asi

ATV YAYIN AKIŞI

14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yalnız Kurt

00:20 Destan

03:20 Zahide Yetiş İle Muftak Bahane

05:35 Bir Zamanlar Çukurova

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Kaderimin Oyunu

00:15 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:00 Söz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

23:15 3'Te 3

00:40 Masumlar Apartmanı

03:20 Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu

TV8 YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

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