25 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 25 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 25 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.
25 OCAK KANALLARIN YAYIN AKIŞI!
Kanal D yayın akışı
05:30 Küçük Ağa
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Arka Sokaklar
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka
22:45 Çok Güzel Hareketler 2
STAR TV yayın akışı
05:20 Geniş Aile
07:00 Mesut Yar İle Bugün
13:15Gerçeğin Peşinde
16:30Söz
18:30Star Haber
20:00Sefirin Kızı/ 37
FOX TV yayın akışı
05:15 Bir Deli Rüzgar
06:00 İnadına Aşk
08:00 İsmail Küçükkaya İle..
13:00 Dünya Avucunuzda
13:45 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli İle...
20:00 Yasak Elma
23:45 Baraj
SHOW TV yayın akışı
06:00 Çocuktan Al Haberi
07:30 Yeni Gelin
09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Çukur
TRT yayın akışı
07:05 Acemi Anneler
08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Kalk Gidelim
13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15:55Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
TV 8 yayın akışı
05:45 Bilginiz OlsunLife Style
06:30 Oynat Bakalım
07:158'de Sağlık Life
08:30O Oynat Bakalım
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survıvor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler