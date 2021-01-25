25 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!
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25 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

25.01.2021 11:36 | Son Güncelleme: 25.01.2021 11:39
25 Ocak Cuma kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Birbirinden eğlenceli, dizi, film, yarışma ve stil programları farklı kanallarda izleyicisi ile buluşmaktadır. Survivor, Masumlar Apartmanı, Güldür Güldür Show gibi programların yayın akışı haberimizde. 25 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı!

Her gün farklı programların yer aldığı kanallarda bugün ne var? 25 Ocak Pazartesi kanalların yayın akışı! Star TV, Show TV, Kanal D, TV8 yayın akışı! Yarışma programları, filmler, dizilerin saatleri haberimizde yer almaktadır.

25 OCAK KANALLARIN YAYIN AKIŞI!

Kanal D yayın akışı

05:30 Küçük Ağa

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Harry Potter Ve Zümrüdüanka

22:45 Çok Güzel Hareketler 2

STAR TV yayın akışı

05:20 Geniş Aile

07:00 Mesut Yar İle Bugün

13:15Gerçeğin Peşinde

16:30Söz

18:30Star Haber

20:00Sefirin Kızı/ 37

FOX TV yayın akışı

05:15 Bir Deli Rüzgar

06:00 İnadına Aşk

08:00 İsmail Küçükkaya İle..

13:00 Dünya Avucunuzda

13:45 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle...

20:00 Yasak Elma

23:45 Baraj

SHOW TV yayın akışı

06:00 Çocuktan Al Haberi

07:30 Yeni Gelin

09:45 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmazla Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Çukur

TRT yayın akışı

07:05 Acemi Anneler

08:15 Dr.yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Kalk Gidelim

13:20Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar

15:55Acemi Anneler

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

TV 8 yayın akışı

05:45 Bilginiz OlsunLife Style

06:30 Oynat Bakalım

07:158'de Sağlık Life

08:30O Oynat Bakalım

12:30 Süper 1 Takım

12:45 Survıvor Panorama

14:45 Süper 1 Takım

15:00 Doya Doya Moda

20:00Survıvor Ünlüler - Gönüllüler

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