25 Ocak Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 114. bölüm fragman yayınlandı mı? Çukur son bölüm full kesintisiz izle!
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25 Ocak Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 114. bölüm fragman yayınlandı mı? Çukur son bölüm full kesintisiz izle!

25.01.2021 16:41 | Son Güncelleme: 25.01.2021 16:45
25 Ocak Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 114. bölüm fragman yayınlandı mı? Çukur son bölüm full kesintisiz izle!

Show TV'nin sevilen dizisi Çukur, 4 sezondur soluk soluğa izleniyor. Büyük bir seyirci kitlesine ulaşan Çukur, bu akşam 113. bölümüyle ekranlarda olacak! 25 Ocak Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur yeni bölümde neler olacak? Çukur 114. bölüm fragman yayınlandı mı? Çukur son bölüm full kesintisiz izle!

Show TV'de Pazartesi günlerinin sevilen dizisi Çukur, her hafta olduğu gibi bu hafta da merakla bekleniyor! Tüm dünyada milyonlarca kişinin soluk soluğa izlediği dizi Çukur'un fragmanı yürekleri ağızlara getirdi! Erdenetler'in Çukur'a intikamı hız kesmeden devam ediyor, fakat Yamaç bu hafta her zamankinden daha hırslı! Peki, Bu hafta da seyircilerle buluşan Çukur dizisinde neler olacak? Çukur Akın öldü mü? Çukur son bölümde neler oldu? 25 Ocak Çukur yeni bölüm canlı izle! Çukur 114. bölüm fragman yayınlandı mı? Çukur son bölüm full kesintisiz izle!

ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ÇUKUR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN BURAYA TIKLAYABİLİRSİNİZ!

Çukur 113. yeni bölüm büyük bir heyecanla ekranlara geliyor! Koçovalı ailesi Akın'ın durumunu merakla bekliyor! Peki, Çukur Akın ölecek mi? Akın'ın durumunu yakından takip eden Koçovalı'lar başka bir haberle sarsılıyor! Sultan Ana, Efsun'un elinde İdris Koçovalı'nın kanı olduğunu öğreniyor! Yamaç, ailesine ve Çukur'a olanların intikamını fena alacak gibi görünüyor!

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 4. sezon 20. bölümde (112. bölüm) Koçovalı ailesi Cengiz Erdenet'in ölümünden sonra Kulkan ve Çağatay'ı hedef aldılar. İntikam planlarına devam eden Koçovalılar, Çağatay Erdenet'in planlarına maruz kalıyorlar! Uzun zamandır ekranlarda görülmeyen ve merak edilen Vartolu Saadettin, Afganistan'da ilk kez göründü! Uzun zamandır adı geçen Çukur amca Cumali Koçovalı da Afganistan'da Vartolu'nun yanındaydı! Efsun, Koçovalılar ile birlikte Çukur'de yaşamaya devam ediyor!

Çukur'un merak edilen ninjası bombalar ve tuzaklarla herkesi kötü duruma sokuyor! Afganistan'dan gelen Yasmin, bombaları imha etmesiyle dikkat çekti!

SHOW TV ÇUKUR 112. SON BÖLÜMÜ FULL KESİNTİSİZ İZLE!

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