25. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde İkinci Yarı

İzmir Fransız Kültür Merkezi işbirliği ile 12 Mart 2018 Pazartesi günü 20.00 de AASSM Küçük Salonda yapılacak konserde Leïla Martial'e Pierre Tereygeol( gitar, vokal) ile Eric Perez (davul, insan-bas, vokal) eşlik edecek. Martial'in olağan üstü sesi, Pierre Tereygeol'in ateşli gitar soloları ve Eric Perez'in kontrollü bir şelaleye dönüşen ritimleri ile tanınan Üçlü, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali'nin unutulmazları arasına girmeye aday bir konsere hazırlanıyor.

İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali'ne iki konserle katılıyor. 13 Mart 2018 Salı günü AASSM Küçük salonda Bconnected Jazz Band konseri var. Müzikleri; Miles Davis, Brecker's Brothers, Herbie Hanckok, Spyro Gira, Carlos Santana, Gary Willis, Jaco Pastorius, Weather Report, John Scofield, Giovanni Hidalgo, Head Hunters gibi pek çok sanatçıdan etkilenen Eugene Montenero (gitar), Fred Lopez (davul), Ivan De Luca (bas),Dominique Favre (klavye, piyano) ve Philippe Sellam'dan (saksafon) oluşan Bconnected Jazz Band, dinleyicileriyle olan buluşmalarını olağanüstü deneylere dönüştürüyor. Topluluk 13 Mart 2018 Salı 15.00 – 17.00 arasında genç cazcılarla atölye çalışması yapacak.

İsviçre İzmir Fahri Konsolosluğu işbirliği ile yapılacak ikinci konser 15 Mart 2018 Perşembe günü AASSM Küçük salonda yapılacak. Efsanevi Vein Trio'nun, Danimarkalı en iyi caz müzisyenlerinden oluşan 40 yıllık üstün müzik deneyimli Aarhus Jazz Orchestra ile buluşması sıra dışı bir müzik deneyiminin doğmasını sağlayacak: Symphonic Bop. Çağdaş caz ritimlerini big band'in orkestra tınılarıyla birleştiren Symphonic Bop, VEIN üyelerinin klasik eğitiminin yanı sıra üçlünün olağanüstü müzisyenlerle birlikte çalışarak edindiği birinci sınıf caz deneyiminden yararlanan orijinal bir estetik de sunuyor. VEIN Trio 15 Mart 2018 Perşembe günü 10ç30 – 12.00 arasında gençlerle atölye çalışması yapacak.

Klasik piyano eğitimini olağanüstü bir caz kariyeri için temel olarak kullanan Iñaki Sandoval, 16 Mart 2018 Cuma günü AASSM Küçük Salonda konser verecek.

İspanyol caz müzisyenleri arasındaki ayrıcalıklı yerini her konserinde kanıtlamakla tanınan Iñaki Sandoval, halen Estonya'daki University of Tartu Viljandi Kültür Akademisi'nde profesör ve yönetici olarak görev yapıyor. Sandoval, 25. İzmir Avrupa Caz Festivali'ne kendi bestesi "Estonian Suite: Live in Tallinn"i seslendirecek.

SANAT, BİLİM VE BİLGELİĞİN KESİŞMESİ "GO"

25. İzmir Avrupa Caz Festivali'nde 17 Mart 2018 Cumartesi günü saat 14.00'de İKSEV'de dünyanın en eski zekâ oyunlarından biri olan Go tanıtılacak. İzmir Go Oyuncuları Derneği bu kadim oyunla ilgili geniş çaplı bir tanıtım yapacak ve oyunun temel ilkelerinden söz edecek. Atölyeye katılmak isteyenler www.iksev.org adresinden kayıt yaptırabilir.