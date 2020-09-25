25 Eylül Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

25 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 25 Eylül'de İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 25 Eylül Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek?

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Arnavutköy

NO: 2691149

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BAĞIŞ, BAŞÖZ, BEDİ, BEHLÜL, BELEDİYE, BERKAY, BOĞAÇHAN, BİLKAN, BİRTAN, CİHANER, DAL, DALGAKIRAN, DAĞGÜLÜ, DEMİRCAN, DÜLDÜL, DÜZLÜK, ERSOY, ESKİ EDİRNE ASFALTI, ESTERGON, FATİH, FERDA, FİLİKA, GENÇ OSMAN, GÜLAY, GÜZEL, GÜÇ, KARATAY, KUŞDİLİ, KÖPRÜLÜ, MÜLK, MİRAY, NAZENİN, NENE HATUN, NURSU, NURÇİN, NİŞAN, OFLAZ, OSMANGAZİ, OVA, PERVANE, PERÇEM, SELMAN, SEMİH, SUNGUR, TAHTAKALE, TEPEÖREN, TÖRE, TÜRKER, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YEDİKULE, YENİBAYIR, YUSUFELİ, YÜREKLİ, ZÜLAL, ÇARE, ÖYKÜM, ÖZTUNA, İKİZLER, İNCE, ŞAHAN, ŞAHİKA sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah ASUMAN, AYDOĞAN, CANSEVER, CİHANGÜL, DEVELİ, DİLAVER, ERDEMİR, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GENÇLİK, GÜLTUTAN, HIDIR, LİSE, OSMANGAZİ, PAK, SEYYAH, SİMA, ÜRGÜP sk/ NENEHATUN mah ABDÜLHAMİT sk/ YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk/ İSLAMBEY mah ATASOY, DUATEPE, ERSAN, ESAT, FATİH, GAFFAR, GÜLCÜ, HÜKÜMET, KARAGÜL, KÜHEYLAN, LALEGÜL, MECİDİYE, NEZİH, YILDIRIM BEYAZIT, İRADE sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah LEYLAK sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARAYOLLARI mah 561/2. sk bölgelerinde 25/09/2020 01:00:00 - 25/09/2020 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2693341

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, BARANDE, BAŞARI, HOCA AHMET YESEVİ, SAHUR, ZAFERTEPE, ŞAYESTE, ŞEMSİ sk bölgelerinde 25/09/2020 09:00:00 - 25/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2693326

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, ALEYNA, ALİÇAVUŞ, AYTEN, BİLGİLİ, ESENKAYA, EVİN, FEHİME, GÜLTEKİN, GÜROL, GÜVERTE, HAKENDİŞ, HOCA AHMET YESEVİ, HİCAZ, KARTEPE, KORKUT, KUZGUN, KÖKNAR, NESİL, NURBANU, OLİMPİYAT, SELAMOĞLU, SUMAK, TANIK, TAŞKIRAN, YAKINSU, YAĞIZALP, YURDANUR, ZAFERTEPE sk bölgelerinde 25/09/2020 09:00:00 - 25/09/2020 15:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2693345

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ARNAVUTKÖY MERKEZ mah 23 NİSAN, AFİFE, BAYKAN, BEHLÜL, ERSOY, GÜLAY, NURÇİN, SELMAN, TÖRE, ULUSOY, YABANGÜLÜ, YUSUFELİ, ZÜLAL, İKİZLER, ŞAHİKA sk/ MUSTAFA KEMAL PAŞA mah DEVELİ sk bölgelerinde 25/09/2020 13:00:00 - 25/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 2693327

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKCAN, AYŞEGÜL, GÖKBEN, GÖKÇAY, HÜDA, MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK, MİHRAÇ, MİMAR SİNAN, NESLİGÜL, OCAK, OKAY, ORHAN, PENDİK, SEVİLEN, TEKİNAY, TUĞBA, YILDIZLAR, İKRAM, İNAN sk bölgelerinde 25/09/2020 13:00:00 - 25/09/2020 18:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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