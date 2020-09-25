25 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!
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25 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

25.09.2020 02:57 | Son Güncelleme: 25.09.2020 03:01
25 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 25 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Diyanet İşleri Başkanlığı 25 Eylül Cuma günü okunacak Cuma Hutbesi'ni yayınladı. Cuma'yı idrak etmeyi ve birlik beraberlik ruhunu pekiştiren Cuma Hutbesi ile Müslümanlar bilinçleniyor ve dini bilgiler konusunda farkındalıkları artıyor. İşte 25 Eylül Cuma Hutbesi tam metni!

Müminleri bir araya getiren ve birlik beraberliğin feyzini almayı sağlayan Cuma Namazı, Cuma Hutbesi ile anlamlı hale geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı 25 Eylül Cuma Hutbesi ile önemli konularda bilgilendirmeler yapılırken inanlar bu konuları öğreniyor; unutulanlar hatırlanıyor.

25 EYLÜL 2020 CUMA HUTBESİ

CAMİ VE İLİM

Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz, Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde ilk iş olarak bir mescit inşa ettirmişti. Bu mescidin hemen bitişiğinde ise ashâb-ı kirâm için yatılı eğitim merkezi işlevi gören bir gölgelik yaptırmıştı. Bir muallim olarak gönderilen Rahmet Peygamberi (s.a.s), böylelikle Mescid-i Nebevî'de ilim ile ibadeti buluşturmuş ve Medine'nin merkezine yerleştirmişti. Nitekim ilk vahiy, ona şöyle seslenmişti: "Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı alaktan yaratmıştır. Oku! Kalemle yazmayı öğreten, böylece insana bilmediğini bildiren Rabbin sonsuz kerem sahibidir."

Aziz Müminler!

Yüce dinimiz İslam'a göre, iman ahlâktan, ibadet edepten ve bilgi hikmetten ayrı düşünülemez. Cami, hayatın merkezi ve şehrin kalbi olduğu gibi, aynı zamanda ilim ve hidayet yuvasıdır. Âlemlerin Rabbi'ne kulluğumuzu arz ettiğimiz camilerimiz, aynı kubbe altında bizleri vahdet bilincine, birlik ve kardeşlik ruhuna eriştirir. Minareler tevhide, ezanlar ibadete davet ederek imanımızı ve umudumuzu pekiştirir. Aynı mihraba yönelerek Cenâb-ı Hakkın rızası için secdeye kapanırız. İyiliği emreden, kötülükten sakındıran, İslâm'ın hakikatini öğreten hutbe ve vaazlar ise, hayatımıza yön verir. Peygamber Efendimiz, Allah'ın mescitlerinden birinde toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyan ve onu müzakere edenlerin üzerine sekînet ve rahmet ineceğini müjdelemiştir.

Kıymetli Müslümanlar!

Her yıl 1-7 Ekim tarihleri arası "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" olarak idrak edilmektedir. Bu yılın teması, "Cami ve İlim" olarak belirlenmiştir. Hafta boyunca camilerimizin medeniyetimizdeki yerini ve hayatımızdaki anlamını yeniden hatırlayacağız. Ömrünü din hizmetine adayan fedakâr hocalarımızı, camileri inşa ve ihya eden aziz milletimizi rahmet ve minnetle yâd edeceğiz. Açılışıyla büyük bir coşku ve mutluluk yaşadığımız Ayasofya Camii'nin ibadet ve ilim tarihimizdeki yerini işleyen bir sempozyum düzenleyeceğiz.

Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Hutbemi Peygamberimizin şu hadisiyle bitiriyorum: "Beldelerin Allah'a en sevimli olan mekânları, camilerdir."

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