25. Dönem POMEM PÖH başvuru tarihi ve kılavuzu yayımlandı! POMEM Polis Özel Harekat başvurusu nasıl yapılır?

17.09.2019 10:14

POMEM Polis Özel Harekat 500 kadın personel alımı için başvuru kılavuzu yayımlandı. 25. dönem PÖH alımı için başvuru tarihleri de belli oldu. Ön başvuruları 17 Eylül - 27 Eylül 2019 tarihleri arasında https://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden yapılacak. Peki, 25. Dönem POMEM PÖH sınavı ne zaman, başvuruları nasıl yapılır? PÖH başvuru ücretleri hangi bankaya yatırılacak? 25. dönem POMEM başvuru şartları ve gerekli belgeler...

25.DÖNEM POMEM KADIN ÖZEL HAREKAT GİRİŞ SINAVI KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN...

KADIN POLİS ÖZEL HAREKAT ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 25. Dönem POMEM Özel Harekat branşında yetiştirilmek üzere en az lise veya dengi, önlisans, lisans mezunu 500 kadın aday alımı yapılacak. 25. Dönem POMEM Özel Harekat alımı için başvurular 17 Eylül 2019 tarihi saat:09.00'dan 27 Eylül 2019 Saat:17.00'a kadar https://www.pa.edu.tr internet adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile yapılacaktır.

PÖH BAŞVURU ÜCRETİ 2019

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar 130 lira olan sınav ücretini 17 Eylül 2019 saat 09:00'dan 27 Eylül 2019 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "25. DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI" isimli hesabına yatırılacaktır. Adaylar sınav başvuru ücretini yalnızca Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden yatırılabilecek. Halkbank ve diğer bankaların internet bankacılığı ile diğer bankalara ait ATM'lerden sınav başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul olmak üzere, önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim

Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lise

mezunları için KPSS P94 puan türünden en az (65), önlisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en

az (65), 2018 veya 2019 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının lisans mezunları için KPSS P3 puan

türünden en az (60) puan almış olmak,

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş veya çocuklarından ise Kamu Personeli

Seçme Sınavlarında yukarıda belirlenen puanların en az % 80'ini almış olmak, (lise mezunları için 2018

yılı KPSS P94 puan türünden en az (52), önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93 puan türünden en az

(52), lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılı KPSS P3 puan türünden en az (48) puan), (Emniyet

Teşkilatında çalışan veya Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer

almamaktadır.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate

alınmak şartıyla, sınav başvurularının başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı

yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 28 yaşından gün almamış olmak, (01 Ocak 1992 ve 17 Eylül 2001 tarihleri

arasında doğmuş olmak),

e) 162 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirlenen koşulları taşımak,

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler

geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa

dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin

ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel

dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan

bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan

konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak

ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale

bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında

herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî

yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.