'2485'ten geldim' diyen adamdan haber var: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın

TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde üne kavuşan Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yeni açıklamalarla hayrete düşürdü. 2485 yılından geldiğini öne süren Thatonetimetraveler, kısa bir süre önce 25 Aralık'la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hayrete düşürmüştü. Zaman yolcusu, 25 Aralık'ta tüm dünyadaki insanların yaşamını derinden etkileyecek bir olay yaşanacağını iddia etmişti. Thatonetimetraveler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşıma daha imza attı.

"2022'DE YERYÜZÜNE BİR İNSAN İNECEK"

Thatonetimetraveler, 2022 yılında yeryüzüne bir insan ineceğini belirterek, "900 yıldan bu yana uzaydaki bir kapsülün içerisinde yaşayan adam, 2022 yılında dünyaya inecek. Bu adam önemli bilgiler taşıyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ONDAN FAYDALANMALI"

2022'de dünyaya gelecek adamın, insanlara yardım edebileceğini belirten Thatonetimetraveler, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Dünyaya gelecek adam, insanlık hakkında birçok şey biliyor. İç içe girmiş insanlar hakkında ciddi bilgiler taşıyor. İnsanlar ondan faydalanmalı ve bildiklerini öğrenmeli. Onun gördüklerini kendi hafızalarına da kaydetmeleri gerekiyor. Dünyaya gelecek adam ile yapacakları konuşmaları, hayata olan bakışlarını da değiştirecek. Eğer o insandan faydalanamazlarsa yaşam büyük bir soru işareti olmaya devam edecek."

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