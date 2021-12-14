"2485'ten geldim" diyen adamdan haber var: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın - Haberler
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"2485'ten geldim" diyen adamdan haber var: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla bilinen ve 2485'ten geldiğini iddia eden Thatonetimetraveler adlı zaman yolcusu, 25 Aralık'ta tüm dünyadaki insanların hayatını kökten değiştirecek bir olay olacağını iddia etmişti. Herkes bu olaya kilitlenmişken, Thatonetimetraveler'den başka açıklamalar geldi. Thatonetimetraveler, 2022'de 900 yıldır uzayda yaşayan bir adamın, dünyaya geleceğini ve insanlığın bu adamdan yararlanması gerektiğini ifade etti.

TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla dünya genelinde üne kavuşan Thatonetimetraveler adlı sosyal medya kullanıcısı, yaptığı yeni açıklamalarla hayrete düşürdü. 2485 yılından geldiğini öne süren Thatonetimetraveler, kısa bir süre önce 25 Aralık'la ilgili yaptığı paylaşım nedeniyle hayrete düşürmüştü. Zaman yolcusu, 25 Aralık'ta tüm dünyadaki insanların yaşamını derinden etkileyecek bir olay yaşanacağını iddia etmişti. Thatonetimetraveler, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşıma daha imza attı.

"2022'DE YERYÜZÜNE BİR İNSAN İNECEK"

Thatonetimetraveler, 2022 yılında yeryüzüne bir insan ineceğini belirterek, "900 yıldan bu yana uzaydaki bir kapsülün içerisinde yaşayan adam, 2022 yılında dünyaya inecek. Bu adam önemli bilgiler taşıyor" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIK ONDAN FAYDALANMALI"

2022'de dünyaya gelecek adamın, insanlara yardım edebileceğini belirten Thatonetimetraveler, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Dünyaya gelecek adam, insanlık hakkında birçok şey biliyor. İç içe girmiş insanlar hakkında ciddi bilgiler taşıyor. İnsanlar ondan faydalanmalı ve bildiklerini öğrenmeli. Onun gördüklerini kendi hafızalarına da kaydetmeleri gerekiyor. Dünyaya gelecek adam ile yapacakları konuşmaları, hayata olan bakışlarını da değiştirecek. Eğer o insandan faydalanamazlarsa yaşam büyük bir soru işareti olmaya devam edecek."

'2485'ten geldim' diyen adamdan haber var: 2022'de bir insan dünyaya inecek, ondan yararlanın

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Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (3)
senar:Kullandığı uyuşturucunun dozunu azaltmasi lazım, fazla kafa yapmış. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Erkan Bayatlı:Sallama Şakir 2485'ten gelmiş te uyarıyormuş. kimse geleceği değiştiremez. Mantıken aykırı. Düşün bir kere gelecektesin kendi hayatını değiştireceksin zaman yolculuğunu buldun geri geldin. Hayatına müdahale ettin. Eee ne oldu hayatın düzeldiği için geri gelme ihtiyacın olmadı. o zaman da geri gelmediğin için yine aynı döngüde kalmış olacaksın neymiş gelecek değiştirilemezmiş... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
Mülayim:Uçuş ve koltuk numarasınıda verseydi bari...biz de faydalanırdık :DD Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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