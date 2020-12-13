246 Alan kodu nerenin? Isparta alan kodu kaç? 0246 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0246 bu alan kodlarından birisidir. Peki 246 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Isparta'nın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0246 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Isparta'nın alan kodu kaçtır? 246 neresi, nereye ait, nereden aramış?

246 NERENİN ALAN KODU?

0246 : ISPARTA

0246 alan kodu Isparta iline aittir . Isparta'yı aramak isterseniz telefon numarasının başına 0246 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Isparta'dan aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 246 kodu yazar.

0246 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0246 telefon kodu Isparta iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Isparta şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 246 'dır. Yani Isparta'dan arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0246 kodu geçmektedir.

ISPARTA'NIN ALAN KODU NEDİR?

Isparta'nın alan kodu 0246 'dır. Isparta'da yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0246 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Isparta ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.