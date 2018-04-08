Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlenen "24. Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri" yoğun ilgi gördü.

Sarıgöl Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince Sarıgöl Dutluk mevkisinde gerçekleştirilen güreşlerde, kentin çeşitli ilçelerinden getirilen 70 boğa yarıştı.

Deste, ayak, küçük orta, büyük orta, başaltı ve baş boğa olmak üzere 6 kategoride yapılan güreşlerde, 10'u hakem 20 kişi görev aldı.

Toplam 35 bin liralık ödülün dağıtıldığı güreşlerde, baş boğanın sahibine 8 bin 500 lira ödül verildi.

Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç, gazetecilere yaptığı açıklamada, boğa güreşlerinin Artvin yöresinin kadim bir kültürü olduğunu vurguladı.

Yörede çok sayıda festival yapıldığını anımsatan Kaykaç, Yusufeli Sarıgöl Geleneksel Boğa Güreşleri'nin sezonun ilk boğa güreşleri festivali olduğuna işaret etti.

Kaykaç, asırlık geleneği gelecek kuşaklara aktarma, toplumdaki birlik beraberlik ve kardeşliği pekiştirme adına festivallerin önemli olduğunu belirterek, "Boğa güreşleri, bu yöre ile özdeşleşmiş bir kültür. Yıl içinde çok sayıda festivalimiz mevcut. 21-22 Nisan'da Yusufeli Derekapı'da, mayıs ayında da Kılıçkaya'da boğa güreşleri festivalleri olacak. Bizim amacımız bu kültürü yaşatmak, bu etkinlikleri en iyi şekilde yapmak." dedi.

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin de Artvin'deki bu kültürün temelinde yaylalara çıkmadan önce boğaları barıştırmak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Eskiden boğaları düz alanlarda güreştirip barıştırdıktan sonra meraya, yaylalara salardık. Bu festivaller bu kültürün yansıması. Buradaki festival, yıl içindeki boğa güreşlerinin başlangıcı niteliğinde. Bu festivallerle insanlarımız bir araya geliyor. Yörenin turizmine katkı sağlıyor. Bu festivaller için il dışında çok sayıda insan buraya geliyor. Doğaseverlerin, geleneksel, kültürel değerleri sevenlerin, geleneksel tatları tatmak isteyenlerin arayıp da bulamayacağı yerler buralar."

Festivali, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Erkan Balta, Artvin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seçkin Kurt ve çok sayıda davetli izledi.