24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi - Haberler Magazin
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24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi

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24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi

Esra Erol'un programında yufkacı Muammer'e kaçan eltilerden sonra yeni bir yufkacı vakası daha yaşanıyor. Canlı yayına çıkan Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını söyleyerek yardım istedi. Zemzem Hanım, canlı yayında önce eşiyle sonra da onun kaçtığı yufkacı Nejla Hanım'la yüzleşti. İki kadının yüzleşmesinde tansiyon yükseldi.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında ikinci bir yufkacı vakası işlenmeye başladı. Zemzem Hanım, 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'in yufkacı Nejla Çobaner'e kaçtığını ve eşini bulmak istediğini söyleyerek canlı yayına çıktı.

Zeki Bey'in 2018 yılında yine yufkacı Nejla'ya kaçtığı ancak 2,5 ay sonra geri döndüğü ortaya çıktı. Zemzem Hanım ise eşini affederek evliliğine devam etti ancak Zeki bey, 27 Ağustos'ta yeniden Nejla Hanım'a kaçtı. Nejla Hanım ise 2018 yılında Zeki Bey'in yanına kaçmasınn ardından eşinden boşandı.

Zeki Bey'in bu kaçışında da, "Tehdit ediyorlar, beni öldürecekler. Gitmek zorundayım" diyerek kaçışına bir zemin hazırladığı ve bir de eşi Zemzem'den "Telefon borcum var." diyerek para aldığı öğrenildi. Bu yaşananlara daha fazla dayanamayan Zemzem Hanım ise eşiyle yüzleşmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Esra Erol, önce Zemzem Hanım ve 24 yıllık eşi Zeki Öztemel'i telefonla karşı karşıya getirdi. Daha sonra da Zemzem Hanım ve yufkacı Nejla Hanım'ı konuşturdu.

24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi

Eşiyle yüzleşen Zeki Bey, birlikte yaşadığı Nejla Hanım'la 20-25 gündür dini nikahlı olduğunu söyledi. Esra Erol'un, "Zemzem Hanım'la boşandıktan sonra yufkacı Nejla ile evlenmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap veren Zeki Bey, "Evleneceğim tabi. Ben Nejla'yla birlikte yaşıyorum. Sonraki hayat arkadaşım olacak. Nejla, güçlü bir kadın, kendi ayaklarının üzerinde duran biri. Ben Zemzem'e bir ömür verdim. O bana 24 yıl ne verdi?" dedi.

24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi

Zeki Bey'in Zemzem Hanım'ı doğurganlığı üzerinden eleştirmesine tepki gösteren Esra Erol ise, "Kusura bakmayın 24 yıllık evlilikte çocuk olmuyorsa kalkıp bunun hesabını 24 yıl sonra soramazsınız. Bir kadının da doğurganlığından vuramazsınız. Bu çok ayıp!" şeklinde konuştu.

Eşinin "Zemzem boşanmayacak, beni süründürmek istiyor" sözleri üzerine konuşan Zemzem Hanım, "Sen bana ne verdin? Eve geliyordun yüzün beş karış. Sürekli telefonda konuşuyordun. İş için gittiği yoldan gelince ne sevgi, ne ilgi gösteriyordu" dedi.

24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi

Esra Erol daha sonra yufkacı Nejla ile Zemzem Hanım'ı karşı karşıya getirdi. Esra Erol Nejla'ya "Seviyor musun Zeki'yi?" diye sorunca Nejla Hanım, "Ben Zeki'yle beraber olmaya mecburum. İftira attılar ben de mecburen Zeki ile beraber yaşamaya başladım. Sevgi de bir yerde biter. Ama benim namusum da önemli" dedi.

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Haber: 24 yıllık eşi, yufkacı Nejla'ya kaçtı! İki kadın canlı yayında karşı karşıya geldi - Haberler Magazin
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