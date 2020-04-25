24 yıldır yalnız yaşayan İfakat Nine'ye vefalı ziyaret
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Vefa Sosyal Destek Grubu, Elazığ, Haber

24 yıldır yalnız yaşayan İfakat Nine'ye vefalı ziyaret

24 yıldır yalnız yaşayan İfakat Nine'ye vefalı ziyaret Şu ana kadar 140 bin talebi yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli ekiplere, psikososyal destek ekibi de arka planda destek veriyor Psikososyal destek ekibi tek tek 65 yaş üstünde evden kısıtlaması olanları arayarak hem...

25.04.2020 12:23 | Son Güncelleme: 25.04.2020 12:25
24 yıldır yalnız yaşayan İfakat Nine'ye vefalı ziyaret

24 yıldır yalnız yaşayan İfakat Nine'ye vefalı ziyaret

Şu ana kadar 140 bin talebi yerine getiren Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli ekiplere, psikososyal destek ekibi de arka planda destek veriyor

Psikososyal destek ekibi tek tek 65 yaş üstünde evden kısıtlaması olanları arayarak hem manevi destek veriyor, yalnız kalan aileleri de ziyaret ederek gönüllerine dokunuyor

-Eşi vefat ettiği için 24 yıldır yalnız yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan İfakat nine, ziyaretten duyduğu mutluluğu dua ederek dile getirdi

ELAZIĞ - Elazığ'da korona virüsle mücadele kapsamında yalnız yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunanlar psikososyal destek ekipleri tarafından tek tek aranıp, hem durumları takip ediliyor, hem de yalnızlıkları paylaşılarak ihtiyaçlarının görülmesi sağlanıyor. Bu kapsamda eşi 24 yıl önce vefat eden 80 yaşındaki İfakat Nine'ye ulaşan ekipler, hem evinde ziyaret edip yalnızlığını paylaştı, hemde acil ihtiyaçlarını giderdi.

Elazığ Valiliği koordinesinde hizmet veren Vefa Sosyal Destek Grubu Korona virüsle mücadele kapsamında her türlü çalışmaya katılıyor. Bugüne kadar yaklaşık 140 bin talebi karşılayan polis, jandarma, AFAD, Kızılay, Zabıta,vakıf ve diğer kurumlardan görevlilere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'de destek veriyor. Müdürlükte görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı, sosyolog, danışman ve rehber öğretmenlerden oluşan ekip 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanları her gün arayarak görüşmeler yapıyor. Hasta ve yaşlıların taleplerini alıp gruba ileten ekip, özellikle de yalnız yaşayanların gönlüne dokunuyor.

Ekip, yalnız kalan 80 yaşındaki İfakat nineyi ziyaret etti

Çalışmalarını sürdüren psikososyal ekipler, kronik rahatsızlığı bulunan ve 24 yıl önce eşinin vefatının ardından yalnız yaşamak zorunda kalan 80 yaşındaki İfakat Özçelik'e ulaştı.İfakat nineyi düzenli olarak aramaya başlayan ekipler hem isteklerinin yerine getirilmesine aracılık etmeye hemde, onun yalnızlığını paylaşmaya başladı. Özçelik'in acil bazı ihtiyaçlarını temin eden ekip, evin de de ziyaret edip, yapılması gerekenleri not aldı.

Ziyaretten dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren İfakat nine, eşinin 24 yıl önce vefat etmesinin ardından tek başıma yaşamaya başladığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve görev yapan tüm ekiplere dua eden İfakat nine, kendisine yardımcı olanlara da tek tek teşekkür etti.

"İlk arayan onlar"

65 yaş üstü vatandaşları arama sebeplerinin hal ve hatırlarını sorarak taleplerini ilgili birimlere iletmek olduğunu aktaran İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, "Valimizin Çetin Oktay Kaldırım'ın talimatıyla ilimizde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Hizmet kapsamında, bizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğümüzdeki görevli arkadaşlarımızın katkısıyla psikososyal destek amaçlı 65 yaş üstü kronik hasta evinden çıkamayan ve karantina altında bulunan apartman ve hane kişileriyle belli periyotlarla düzenli bir şekilde telefonda görüşme yapıyoruz. Çalışmamızın yaklaşık ikinci haftasını geride bıraktık. Ulaşabildiğimiz bütün yaşlılarımızla tek tek görüşüyoruz. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. Birçok yaşlımızı aradığımızda ilk arayanın biz olduğumuzu söylüyorlar. Evlatları, ailelerinden ziyade bizim arkadaşlarımızın araması onları ziyadesiyle duygulandırıyor"dedi.

Yaptıkları görüşmeler çerçevesinde İfakat nineni evine geldiklerini aktaran Bozkur, "Olabildiğince güvenli bir şekilde maskelerimizi takarak İfakat teyzemizin bir takım ihtiyaçları vardı onları bıraktık. Halini hatırını sorduk ilaçlarının temini içinde psikolog arkadaşımız belli periyotlarla kendisini arayacak. Biz sık aralıklarla yoklayarak inşallah bu karantina sürecinde hiç bir ihtiyacını eksiksiz bir şekilde karşılamayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

24 yıldır yalnız yaşayan İfakat Nine'ye vefalı ziyaret

Kaynak: İHA

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