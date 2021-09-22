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24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni

Habermetre - Haberler | Toplum
24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni

24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'i makamında ziyaret etti.

TEKİRDAĞ (Habermetre) - 24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mümin ŞAHİN'i makamında ziyaret etti.

Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Milletvekili Bülent BELEN, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nin Tekirdağ'ın en önemli dinamikleri arasında yer aldığını belirterek, Rektör ŞAHİN'e başarılarının devamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN de ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, çabalarının yalnız eğitim veren değil, bölgeye katkı sunan bir Üniversite yaratmak için olduğunu belirtti.

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Haber: 24. ve 25. Dönem Tekirdağ Milletvekili Bülent BELEN'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret Yeni - Haberler
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