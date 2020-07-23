24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
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24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı

24 Temmuz'da Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler geldi. Fatih Belediyesi ekipleri ise, namaz kılınacak alanları metre ile ölçerek sosyal mesafe etiketleri yapıştırıyor.

23.07.2020 19:18 | Son Güncelleme: 23.07.2020 19:37

Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ardından Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Ayasofya, 86 yıl sonra yeniden cami statüsüne kavuştu. 24 Temmuz'da Cuma namazıyla birlikte ibadete açılacak Ayasofya Camii'nde hazırlıklar sona ererken, caminin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı.

SOSYAL MESAFE ETİKETLERİ YAPIŞTIRILDI

Öte yandan, Ayasofya Camii ve Sultanahmet Meydanı'nda, Fatih Belediyesi ekiplerince sosyal mesafe düzenlemesi yapıyor. Namaz kılınacak alanlar metre ile ölçülerken önde ve arkada 1'er metre mesafesine dikkat edilerek etiketler yapıştırılıyor. Ayasofya Camii'nin açılış programı için alana getirilen hoparlörlerin, vinçlere asılarak kurulduğu görüldü.

24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
24 Temmuz'da ibadete açılacak Ayasofya Camii'nin içerisinden ilk görüntüler paylaşıldı
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