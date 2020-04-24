24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı
24 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:40 Arsenal Goller
00:40 MİLAN GOLLER
00:50 İNTER GOLLER
00:50 Inter Goller
01:00 İsveç - İngiltere
01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSVEÇ - İNGİLTERE
01:00 İtalya - İrlanda
02:40 Bir Zamanlar
02:40 Spor Akşamı
03:40 Almanya Bundesliga Özetler
03:55 Takvim Yaprakları
04:00 Hollanda - Almanya
04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN
04:00 Portekiz - Hollanda
05:40 Lig Hatırası 89-90
05:40 Siyah Beyaz Anılar
05:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
06:00 Lig Hatırası 89-90
06:25 İngiltere Premier Lig Özetler
06:40 Siyah Beyaz Anılar
06:55 Spor Kitaplığı
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Bundesliga
07:45 Spor ve Sağlık
07:50 Kamu Spotu: İşte Spor
07:55 Hava Durumu
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:45 Nedir, Nasıl Oynanır?
09:55 Kamu Spotu: Evde Spor
10:00 Spor Bülteni
10:25 Kamu Spotu: İşte Spor
10:30 Hollanda - Almanya
10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN
10:30 Portekiz - Hollanda
12:10 Spor Kitaplığı
12:15 Danimarka - Portekiz
12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz
12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ÇEK CUMHU
13:55 Takvim Yaprakları
14:00 TBMM-TV
14:00 Spor Bülteni
14:55 Kamu Spotu: Evde Spor
15:00 Lig Hatırası 89-90
15:25 İngiltere Premier Lig Özetler
16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA -
16:00 Almanya - Yunanistan
17:40 Siyah Beyaz Anılar
17:55 Kamu Spotu: Evde Spor
18:00 Spor Ana Haber
18:40 İngiltere Premier Lig Goller
18:55 Takvim Yaprakları
19:00 Unutulmaz Maçlar
20:30 Almanya Bundesliga Özetler
20:50 Kamu Spotu: Evde Spor
21:00 Lig Hatırası 89-90
21:25 İngiltere Premier Lig Özetler
22:00 Spor Akşamı
23:00 Portekiz - Hollanda
23:00 İngiltere - İtalya
23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' İNGİLTERE
Kaynak: InterSinema.com