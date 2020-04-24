24 Nisan 2020 TRT spor Yayın Akışı 24 Nisan 2020 Cuma günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:40 Arsenal Goller 00:40 MİLAN GOLLER 00:50 İNTER GOLLER 00:50 Inter Goller 01:00 İsveç - İngiltere 01:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' İSVEÇ - İNGİLTERE 01:00 İtalya - İrlanda 02:40 Bir Zamanlar 02:40 Spor Akşamı 03:40 Almanya Bundesliga Özetler 03:55 Takvim Yaprakları 04:00 Hollanda - Almanya 04:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN 04:00 Portekiz - Hollanda 05:40 Lig Hatırası 89-90 05:40 Siyah Beyaz Anılar 05:55 Nedir, Nasıl Oynanır? 06:00 Lig Hatırası 89-90 06:25 İngiltere Premier Lig Özetler 06:40 Siyah Beyaz Anılar 06:55 Spor Kitaplığı 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Bundesliga 07:45 Spor ve Sağlık 07:50 Kamu Spotu: İşte Spor 07:55 Hava Durumu 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:45 Nedir, Nasıl Oynanır? 09:55 Kamu Spotu: Evde Spor 10:00 Spor Bülteni 10:25 Kamu Spotu: İşte Spor 10:30 Hollanda - Almanya 10:30 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI GRUP KARŞ.' PORTEKİZ - HOLLAN 10:30 Portekiz - Hollanda 12:10 Spor Kitaplığı 12:15 Danimarka - Portekiz 12:15 Çek Cumhuriyeti - Portekiz 12:15 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ÇEK CUMHU 13:55 Takvim Yaprakları 14:00 TBMM-TV 14:00 Spor Bülteni 14:55 Kamu Spotu: Evde Spor 15:00 Lig Hatırası 89-90 15:25 İngiltere Premier Lig Özetler 16:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' ALMANYA - 16:00 Almanya - Yunanistan 17:40 Siyah Beyaz Anılar 17:55 Kamu Spotu: Evde Spor 18:00 Spor Ana Haber 18:40 İngiltere Premier Lig Goller 18:55 Takvim Yaprakları 19:00 Unutulmaz Maçlar 20:30 Almanya Bundesliga Özetler 20:50 Kamu Spotu: Evde Spor 21:00 Lig Hatırası 89-90 21:25 İngiltere Premier Lig Özetler 22:00 Spor Akşamı 23:00 Portekiz - Hollanda 23:00 İngiltere - İtalya 23:00 2012 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ÇEYREK FİNAL KARŞ.' İNGİLTERE Kaynak: InterSinema.com