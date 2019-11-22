24 Kasım Öğretmenler Günü için başöğretmeni resmettiler

22.11.2019 19:08 | Son Güncelleme: 22.11.2019 19:28

Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle cam terasta başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini çizdi.



Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Emre Şen tarafından yapılan programda 15 gönüllü öğrencinin katılımıyla Çankırı Kalesi cam seyir terasında gerçekleştirildi. Yapılan etkinlikte 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi öğrenciler tarafından resmedildi. Yapılan etkinlikle alakalı açıklamada bulunan ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Başkanı Emre Şen, "Ulu önderimiz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit düşen öğretmenlerimiz ve tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Çankırı Karatekin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölüm başkanlığını yürütmekteyim. Geçen yıl Hababam Sınıfı'ndan etkilenip 'Okul her yerde' sloganıyla yola çıktık. Çankırı'nın tarihi turistik yerlerinden yerin 150 metre altında Çankırı Tuz Mağarası'nda desen dersi yaptık. Bu yıl Öğretmenler Günü'nü kutlamak, Çankırı'yı tanıtmak ve okul dışında bir etkinlik yapmak için Çankırı Kalesi cam seyir terasını tercih ettik. Yerden 100 metre yukarıda olan ve Çankırı'nın neredeyse tamamını gören seyir terasında yaklaşık 15 öğrenciyle geldik. Mustafa Kemal Atatürk konulu resim çalışması yaptık. Adrenalinin yükseldiği korkuların yenildiği heyecan dolu bir çalışma oldu. Öğrenmek isteyen ve içi vatan sevgisiyle dolu olan öğrencilerime teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.



ÇAKÜ Güzel Sanatlar Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Duygu Arslan, "Öncelikle Mustafa Kemal Atatürk'ü yaptığımız için gurur verici bir durum. Çok heyecanlı yerin üzerindeyiz şuan. Haliyle bu kadar yüksekte olunca heyecanlanıyoruz." dedi. Resim bölümü öğrencisi Ahmet İbiş ise," Heyecan yaşamıyorum. Daha öncesinde Tuz Mağarası'nda yapmıştık. Yaptığımız için gerçekten gururluyum. Burada karakalem ve portre tarzında çizim yapıyoruz." şeklinde konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA