24. Deaflympis Yaz Oyunları 1-15 Mayıs'ta Brezilya'da! (TR) ICSD Olağanüstü Genel Kurulu 116 ülkenin katılımıyla 28-29 Kasım 2021 tarihlerinde İsviçre'nin Lozan kentinde düzenlenmiştir. Söz konusu genel kurula camiamızı temsilen Yakup Ümit Kihtir, Hasan Dikyuva ve Doğan Özdemir ICSD Delegesi olarak katılmıştır. 24. Deaflympics Yaz Oyunlarının 01-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında Brezilya/ Caxias do Sul'da düzenleneceği kesinleşen genel kurulda yönetim kurulu üyemiz Yakup Ümit KİHTİR, Federasyon Başkanımız Kerim Vural'ın destek mektubu ile güven tazeleyerek tekrar ICSD yönetim kuruluna seçilmiştir. Tebrik eder, camiamıza hayırlı olmasını dileriz. (EN) ICSD Extraordinary Congress was held on 28-29 November 2021 in Lausanne, Switzerland, with the participation of 116 countries. Yakup Ümit Kihtir, Hasan Dikyuva and Doğan Özdemir attended the aforementioned congress as ICSD delegates, representing our community. At the congress meeting where the 24th Deaflympics Summer Games will be held in Caxias do Sul, Brazil, between 01-15 May 2022, our board member Yakup Ümit KİHTİR has been re-elected to the ICSD board of directors, with a letter of support from our Federation President Kerim Vural. We wish good luck to our community and congratulate it.

