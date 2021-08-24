24 Ağustos Salı TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
24 Ağustos 2021 Salı günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek? Baş Belası, Kefaret, Bozkır Aslanı Celaleddin, Sen Çal Kapımı, Gönül Dağı, Kazara Aşk, Bir Zamanlar Kıbrıs, Aşk Mantık İntikam, Masterchef Türkiye, Baht Oyunu, Aşkın Tarifi, Kalp Yarası yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 24 Ağustos Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1 yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 24 Ağustos yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 24 Ağustos Salı TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT 1'in yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
24 AĞUSTOS SALI TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 MasterChef Türkiye
14:15 Paylaş Benimle
15:00 Paylaş Benimle
17:15 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Paylaş Benimle
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Aşk Mantık İntikam
22:45 Arog
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:30 Bu Sabah
11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
23:15 Şahsiyet
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Bir Zamanlar Çukurova
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Sağ Salim 2: Sil Baştan
16:20 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Robin Hood
22:00 İkimizin Sırrı
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:15 Güneşin Kızları
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kırık Hayatlar
13:00 Gelinim Mutfakta
15:45 Ece Üner ile Susma
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Baht Oyunu
00:15 Kırık Hayatlar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Star Market
18:15 Umudun Askerleri
19:00 Star Haber
20:00 Ada Masalı
00:15 Sabahın Sultanı Seda Sayan
TRT 1 YAYIN AKIŞI
04:38 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:40 Tövbeler Olsun
07:05 Kalk Gidelim
10:30 Dünya Hali (Altyazılı)
11:45 Benim Adım Melek Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
15:40 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Türk Sineması "Müslüm"
22:50 Pelin Çift İle Gündem Ötesi (Canlı)
00:30 Türk Sineması "Müslüm"
03:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)