23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
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23 yıllık komşunun UNESCO sevinci

23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydı, 23 yıllık komşusu Emine Sağlık'ı mutlu etti.

Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kaydı, 23 yıllık komşusu Emine Sağlık'ı mutlu etti.

Duvarlarına renkli figürler işlenmiş kerpiçten sarayı, 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, ilk kılıç ve mızraklarıyla tarih kitaplarını değiştiren ve 2014 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Battalgazi'deki Arslantepe Höyüğü, Çin'in ev sahipliğinde UNESCO Dünya Miras Komitesinin online toplantısından çıkan karar ile kalıcı listeye alındı. UNESCO tarafından alınan bu karar Malatyalıları oldukça mutlu etti. Arslantepe Höyüğü'ne yaklaşık 100 metre mesafedeki tek katlı müstakil evde 23 yıldır yaşayan Emine Sağlık da UNESCO tarafından alınan kararı sevinçle karşıladı.

"Burada sandalyeye oturup Arslantepe'ye bakacağım"

Arslantepe Höyüğü'ne komşu olmaktan dolayı mutlu olduğunu ve evini hiçbir şekilde satmak istemediğini dile getiren Sağlık, "Burası Arslantepe, Orduzu Mahallesi Battalgazi ilçesine bağlı. Benim evim Arslantepe Höyüğü'nün tam karşısı. Ben Arslantepe Höyüğü'nün komşusuyum. Burada oturduğum için çok mutluyum. Burada yolu kapatsalar daha mutlu olurum, otobüsler geçmesin biz çok rahatsız oluyoruz. Turistler geçmişte geliyorlardı, 2-3 yıldır hastalıktan dolayı gelmiyorlar. Az gelen oluyor. Geçmişte 2-3 ay burada çalışıyorlardı. UNESCO tarafından alınan karardan çok mutluyum. Ben evimi kimseye satmam, burada rahat ediyorum. Başka bir yerde rahat edemem. Arslantepe Höyüğü'nü ziyarete gittim. İçerisinde ağaç var, toprak var, eski eserler var gezdim. Ben evimide satmam, binada rahat edemem. Komşum Arslantepe, burada sandalyeye oturup Arslantepe'ye bakacağım. 23 yıldır ben buradayım, şimdi daha güzel" dedi. - MALATYA

23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
23 yıllık komşunun UNESCO sevinci
23 yıllık komşunun UNESCO sevinci

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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