23'ÜNCÜ ETAP Bİ'DÜNYA YEŞİL ORMANI KURULDU

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (DHA) - GAZİANTEP'te, 'Her Bahar Bir Orman Bi'Dünya Yeşil' projesi kapsamında 23'üncü Etap Şehitkamil Ormanı, Alpaslan Mahallesi'nde oluşturuldu.

Proje kapsamında düzenlenen fidan dikme programına; Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı, muhtarlar ve bir çok öğrencinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Boş buldukları tüm alanlarda ağaç dikimi yaptıklarını ifade eden Rıdvan Fadıloğlu, "Belediye olarak yeşile vermiş olduğumuz değer noktasında ağaçlandırma çalışması yaptık. Son olarak otoyolun kenarında bulunan bu noktada bir uçtan bir uca geniş bir alanı etapların içerisine katarak, boş bulunan her alana ağaç dikmeye gayret gösterdik. Sadece çam değil diğer bitkilerin de talep edilmesi ile zeytin, çitlembik, kızılçam gibi çeşitli ağaçlarımız var. Doğal ortamı korumak adına özellikle hayvanların beslenmesini sağlayabilmek için bu faaliyetimizi devam ettiriyoruz" diye konuştu.

Kişi başına düşen yeşil alanını arttırılması gerektiğini belirten Fatma Şahin, "Dünyanın geleceği için sana düşenler var deniliyor. İşte bu yüzden bu meseleyi iki zeytin ağacı olarak değil bu çocuklarımızın geleceği meselesi olarak bakarak kişi başına düşen yeşil alanı arttırarak dünyayı cennete dönüştürmemiz gerekiyor. O yüzden bu meseleye önemle bakıyoruz. Dünya şimdi bu meseleyi konuşuyor. Başkanım 23'üncü etabı yapıyor. Bu çalışma geleceğimiz açısından çok önemli. Biz yeşil şehir çerçeve sözleşmesini imzaladıktan sonra İstanbul'da toplantı yaptık ve ilk müjdeyi aldık. 27 megavat güneş enerjisi yapacağız. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Konuşmaların ardından hayata geçirilen 'Her Bahar Bir Orman Bi'dünya Yeşil' projesi kapsamında, yaklaşık 94 bin metrekare alanda badem, zeytin, fıstıkçamı, karaselvi, kızılçam, sedir, defne türüne sahip yaklaşık 5 bin 922 fidan daha toprakla buluşturuldu.