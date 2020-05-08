23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
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23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı
08.05.2020 00:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 00:27

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılışı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nin açılışı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Uçan Süpürge Vakfı tarafından yapılan açılış, şarkıcı Nükhet Duru'nun müzik dinletisi ve festivalin onursal başkanı Türkan Şoray'ın konuşmasıyla başladı.

Şoray, çoğu son bir yıl içinde çekilen festival kapsamındaki kadın filmlerinin herkesi sevgi ve barışta birleştirilmesi dileğinde bulundu.

Törenin sunuculuğunu Ece Dizdar ve Yetkin Dikinciler yaptı.

Bu yıl 1301 film başvurusu yapılan festivalin açılışında, yarışmalı bölümde yer alacak filmlerin kısa gösterimleri yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın konuşması

Festival açılışı için video konferans yöntemiyle bağlantı kurulan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, kadınların hayatta birer aktör ve yönetici olduğunu dile getirdi.

Kadınların aldığı kararların insanları etkilediğine dikkati çeken Demircan, sinemanın kültürü aktardığını ve hayatı yönlendirdiğini söyledi.

Kadınlara sinemada daha fazla ihtiyaç olduğunu vurgulayan Demircan, "Bu yıl 23'üncüsünü yaptığınız bu festivali alkışlıyorum. Bu işe katkı veren, katılan emek sarf eden herkesi sevgiyle selamlıyorum." dedi.

Ödül töreni

Bakan Yardımcısı Demircan'ın konuşmasının ardından, geçen hafta isimleri açıklanan ödül sahipleri ile bağlantı kuruldu ve ödüle ilişkin görüşleri alındı.

"Genç Cadı Ödülü"nün sahibi Cemre Ebüzziya, ödüle layık görüldüğü için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ebüzziya, ödülü annesine ithaf ettiğini dile getirdi.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülü"nün üç sahibinden biri olan senarist ve yönetmen Handan İpekçi, salgın hastalık döneminde festivalin düzenlenmesinden ve ödül almaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bilge Olgaç Başarı Ödülü"nün diğer sahibi yapımcı Sevil Demirci ise "Bilge Olgaç ödülünü almak gerçekten onur verici." diye konuştu.

Aynı ödüle layık görülen yazar ve yönetmen Işıl Özgentürk de ödülü daha adil bir dünya için mücadele eden bütün kadınlara adadığını söyledi.

Vakfın "Onur Ödülü"ne layık görülen iki isimden biri olan Şahika Tekand, "Bu kadar zor günlerde böyle bir sevinci beklemiyordum. Büyük onur duydum. Bütün uçan süpürge ekibine çok çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

"Onur Ödülü"nün diğer sahibi Nebahat Çehre ile bağlantı kurulamazken, ödül hakkında gerçekleştirilen söyleşinin festivalin son gününde yayımlanacağı duyuruldu.

Festival, 14 Mayıs'a kadar devam edecek.

Festival kapsamındaki filmler vakfın internet sitesi üzerinden, diğer etkinlikler ise internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.

23. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali başladı

Kaynak: AA

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