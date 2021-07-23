23 Temmuz Cuma hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 23 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

23 TEMMUZ CUMA 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, (Çorum, Gümüşhane ve Bayburt hariç) Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı ve Orta Toroslar mevkii ile Burdur çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 32°C

İSTANBUL °C, 27°C

KIRKLARELİ °C, 29°C

KOCAELİ °C, 28°C

İZMİR °C, 34°C

KÜTAHYA °C, 26°C

MANİSA °C, 35°C

MUĞLA °C, 36°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 32°C

BURDUR °C, 33°C

HATAY °C, 31°C

ANKARA °C, 29°C

ESKİŞEHİR °C, 26°C

KONYA °C, 29°C

SİVAS °C, 27°C

BOLU °C, 22°C

DÜZCE °C, 26°C

SİNOP °C, 28°C

ZONGULDAK °C, 25°C

AMASYA °C, 29°C

BAYBURT °C, 27°C

SAMSUN °C, 27°C

TRABZON °C, 28°C

ERZURUM °C, 29°C

KARS °C, 29°C

MALATYA °C, 34°C

VAN °C, 29°C

ADIYAMAN °C, 38°C

DİYARBAKIR °C, 40°C

GAZİANTEP °C, 37°C

SİİRT °C, 40°C

23 TEMMUZ CUMA 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/s) olarak eseceği tahmin ediliyor.

23 TEMMUZ CUMA 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin parçalı ve az bulutlu, Batı Karadeniz çevrelerinin (Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.

23 TEMMUZ CUMA 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık olarak geçecek. Balıkesir'in kuzey kesimleri geceden itibaren çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtınamsı rüzgar şiddette esecek.

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