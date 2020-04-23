23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler
Kahramanmaraş, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

23.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:02
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adıyaman'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Gaziantep'te, Akşemsettin Parkı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe ve kurumun diğer yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen programda sosyal mesafe kurallarına uyularak maske takıldı.

Etkinlikte Büyükşehir Belediyesi bandosunu eşliğinde okunan İstiklal Marşı'nın ardından gökyüzüne yüzlerce balon bırakıldı.

Evinin balkonunu balon ve Türk bayraklarıyla süsleyen vatandaşlar ise çocuklarıyla balkona çıkarak ellerindeki Türk bayraklarıyla programa eşlik etti.

Program, bando takımının mini konseriyle sona erdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Değerler Anaokulu öğretmenlerinden Seyhan Dağ, 23 Nisan coşkusunu öğrencileri yaşatmak için internet üzerinden etkinlik düzenledi.

Her öğrencisine görevler veren öğretmen, hazırladıkları videoyla öğrencilerine sahne ortamını yaşattı. İnternet üzerinden İstiklal Marşı'nı okuyan öğreniciler, şiirler de seslendirdi.

Koronavirüs nedeniyle 23 Nisan etkinliklerinin yapılamamasının kendisini üzdüğünü belirten öğretmen Dağ, çocuklara 23 Nisan coşkusunu unutturmamak için böyle bir etkinlik hazırladığını söyledi.

Bu arada Kahramanmaraş'ta bir çocuk da 23 Nisan etkinlikleri kapsamında Gençlik Merkezi tarafından dağıtılan hediyeyi "koronavirüs var" diyerek peçete ile aldı.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Prof. Abdulkadir Karahan İlkokulunun müdürü, öğretmenler ve görevliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerinin evlerinden sarkıttıkları sepetlere, kitap, şeker, çikolata, balon, bayrak ve mektup bıraktı.

Okul müdürü Nilgün Müjdeci, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkamayan öğrencilerin ayağına giderek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini söyledi.

Öğrencilerin bıraktığı sepetlere hediye paketi ve bayrak koyduklarını anlatan Müjdeci, "İnşallah öğrencilerimiz mutlu olurlar, biz onlar için varız. Öğrencilerimize siz evde kalı biz sizlere gelelim diyoruz. Bu etkinlikle öğrencilerimizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Öte yandan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram'ını evlerinde hazırladıkları geleneksel çocuk oyunlarıyla kutladı.

Yenişehir Mahallesi'nde Mimar Sinan İlkokulu öğrencileri, evlerinin balkonlarını ve camlarını Türk bayrakları, balon ve resimlerle süsledi.

Balkonda şiirler okuyan öğrenciler, ailelerinin hazırladığı mendil kapmaca, çuval ve yumurta yarışı ve balon patlatma oyunlarını evlerinin balkonunda ve damlarında oynayarak 23 Nisan coşkusunu yaşadı.

Adıyaman'da 9 çocuğa doğum günü sürprizi

Adıyaman Valiliği koordinasyonunda İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 23 Nisan doğumlu 9 öğrenciye doğum günü sürprizi yapıldı.

Öğrenciler için hazırlanan pastalar İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Gülen ve ekibi tarafından öğrencilerin evlerine götürüldü.

Kapıda mumların yakılmasının ardından evlerin kapısını çalan Gülen ve beraberindekiler, sosyal mesafeye uyarak öğrencilere doğum günü sürprizi yaptı, kitap hediye etti.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Abdullah Gülen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9 öğrencinin doğum gününü kutladıklarını belirterek, "Tespit edilen çocukların evlerine gidip doğum günlerini kutladık. Onlar da çok mutlu oldu. Biz de çocukların sevinçlerine ortak olduk." dedi.

Öğrencilerden Mahmut Gazi Avcı ise doğum günümü kutlayan herkese teşekkür ederek, "Çok mutluyum. Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkamadık ama yetkililerin sayesinde doğum günüm evimde kutlandı." diye konuştu.

Öğrencilerden Batuhan Ulaş ise 3'üncü sınıf öğrencisi olduğunu belirterek, "Bugün bana çok büyük bir sürpriz oldu. Şu an çok mutluyum. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi Haberler
AVM'ler kapılarını tekrar açmaya hazırlanıyor! Yetkili isim tarih verdi
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haberler
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haberler
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haberler
Koronavirüs testinden para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haberler
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek Haberler
3 gün daha sokağa çıkma yasağı mı gelecek? Son kararı Erdoğan verecek
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
İstanbul'da İGDAŞ'ın sayaç okumadan gönderdiği Nisan ayı doğal faturaları vatandaşları çileden çıkardı
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara yükseldi
Harvard profesörünün koronavirüs öncesi aldığı 5 milyon dolarlık hisseler, salgın sonrası 800 milyon dolara...
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
Bilim insanları kanıtladı: Trump'ın önerdiği ilacın koronavirüse hiçbir etkisi yok
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
MİT şehidinin kimliğini ifşa eden görüntülerin kaynağı ortaya çıktı
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Çin'i zora sokacak araştırma! İlk dalgada vaka sayısının beşte birini açıklamışlar
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
SPK, sosyal medya üzerinden borsa için yanıltıcı tavsiye veren 5 kişiye 2,6 milyon lira ceza kesti
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
Oyuncu Burak Deniz ile Beste Kökdemir aşk yaşamaya başladı
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
82 yaşındaki kadın, Atatürk sevgisiyle evini müzeye çevirdi
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Zoom mikrofonu açık kalan Gallerli Sağlık Bakanı'nın milletvekiline ettiği küfür yayına yansıdı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli futbolcularla videokonferans yöntemiyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Sağlık Bakanı Koca: Bayramdan sonra normale dönüşümüz, ilan edilen tedbirleri sıkı uygulamamıza bağlıdır
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
Koronavirüs olduğunu gizleyen kadın, doğum yaptıktan sonra tedaviye alındı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
İstanbul Valiliği, Kılıçdaroğlu'nun iddiasına yanıt verdi: 30 Mart'ta toplantı yapılmadı
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
ABD'deki koronavirüs gerçeğini otopsiler ortaya çıkardı! İlk ölümler sanılandan 3 hafta önce başlamış
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Sokağa çıkma yasağı olan genç otomobil bagajında yakalandı, polis şaştı kaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Demet Akalın Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Loris Karius Ivan Obradovic Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan Çocuk 23 Nisan Donald Trump
Şu an buradasınız: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 13:27:20. #1.15#
title