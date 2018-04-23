23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Ladik'te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Törende, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.
Çelenk sunma töreninin ardından kutlamalara Atatürk İlkokulu bahçesinde devam edildi.
Öğrencilerin şiirler okuyup halk oyunları gösterileri sunduğu ve şarkılar söylediği kutlamada, Akdağ Mesleki Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencileri de açtıkları stantla kutlamaları izlemeye gelen çocukların yüzlerini boyadı.
Kutlama programı sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.
Etkinliklere Ladik Kaymakamı Emrah Uzun, Belediye Başkanı Selim Özbalcı, Cumhuriyet Savcısı Fatih Gökçe, daire amirleri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve vatandaşlar katıldı.