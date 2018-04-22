AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesajı yayımladı.

Köktaş, mesajında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 98. yılını kutlamanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

Gücünü milletinden alan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dün olduğu gibi bugün de milletin hizmetinde, görevini hassasiyetle sürdürdüğünü dile getiren Köktaş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli egemenliğimizin ilan edildiği, bu kutlu günü çocuklara bayram olarak armağan etmiştir. Ulusumuzun en değerli varlığı olan çocuklarımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Köktaş, ulusun, egemenliğini kendi eline aldığı bu mutlu günde, çocuklara daha güzel yarınlar bırakabilmek ve onların daha iyi şartlar altında yaşatabilmek için gayretle çalıştıklarını ifade eden Köktaş, şunları kaydetti:

"Bu gayretli çalışmalarımızla ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti, dünya devletleri arasında hak ettiği yeri almış, bölgede rol model olan, söz sahibi ve sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Bu vesileyle, 23 Nisan 1920'de milletinin geleceği için ortaya koyduğu iradeyi 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi tekrarlayarak ilk günkü heyecanından ve bağımsızlık aşkından hiçbir şey kaybetmediğini bir kez daha ortaya koyan Gazi Meclisimizin kuruluş yıl dönümünü ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum."