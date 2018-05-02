23 Nisan Sokağına Görkemli Açılış

Gaziantep'te, Ahmet Yesevi İlkokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 23 Nisan Sokağı, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin de katıldığı görkemli bir törenle açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehitkamil İlçesi 8 Şubat Mahallesinde bulunan Ahmet Yesevi İlkokulunda 23 Nisan Sokağı hazırlandı. Öğretmen ve öğrenciler tarafından hazırlanan sokağın açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Vasıf Munis, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Yetkilisi Tuncer Bozan ve Hüseyin Kendirci ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro'dan Vakkas Demir'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Dünyayı değiştirmenin yolu eğitimden geçer

Ahmet Yesevi İlkokulu Müdürü İsmail Sönmez, törende yaptığı konuşmada Nelson Mandela'nın "Dünyayı değiştirmek için kullanabileceğiniz en güçlü silah eğitimdir" sözüne atıfta bulunarak, "Yontulmamış odundan bir sanat eseri icra edebilmenin, işlenmemiş taşı mücevhere dönüştürebilmenin ve dahi nice güzellikleri ortaya çıkarabilmenin yegane yoludur eğitim. Bu yolda kimi dikenli yollar ardında gelen gül bahçesinin hayaliyle yaşar, kimi zaman çölde suyun hayaliyle yılmadan koşarız. Yol uzun zaman azken ve belki de dikenler canımızı yakar halüsinasyonlar bizi sararken, düşündüğümüz tek ideal elimizdeki meşaleyi bizi bekleyenlere uzatabilmek olacaktır. İnşa edilen bu ucu bucağı olmayan binaya bir tuğla da kendimizden eklemek olacaktır. İşte bu minval de bu kutlu günde biz de payımıza düşeni en iyi şekilde yapmaya çalıştık" dedi.

"Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır" görüşünü benimseyen Atatürk'ün 23 Nisan Bayramını çocuklara armağan ettiğini belirten Sönmez, "Okulumuzdaki 23 Nisan Sokağının oluşmasında emeği geçen öğretmenlerimiz Ahmet Ateş, Mahmut Serdal Akın, Süleyman Özcömert, Mehmet Resul Avşar ve Tülay Durmuş'a vermiş oldukları emeklerden ötürü teşekkür ederim" diye konuştu. - GAZİANTEP