23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar tatil mi?

23 Nisan resmi tatil mi? sorusu, 2025 yılı için de gündemdeki yerini aldı. Bu özel gün, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor ve resmi tatiller takviminde yer alıyor. 2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler, veliler, memurlar ve özel sektör çalışanları için her yıl tekrar sorulan "23 Nisan resmi tatil mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi?

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde resmi tatil olacak ve bu kapsamda eğitim kurumları, kamu daireleri ve bankalar kapalı kalacak. Bu özel gün hem çocuklara hem de ülkemizin egemenliğine atfedilen anlamlı bir bayram olarak kutlanmaya devam edecek.

23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihte tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.