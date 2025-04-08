23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar tatil mi?
23 Nisan resmi tatil mi? sorusu, her yıl olduğu gibi 2025 yılı yaklaşırken de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bu anlamlı günde, hem öğrenciler hem de çalışanlar bu sorunun yanıtını araştırıyor. Özellikle tatil planları yapan ya da çocuğu okul çağında olanlar için 23 Nisan resmi tatil mi sorusunun yanıtı büyük önem taşıyor.
23 Nisan resmi tatil mi? sorusu, 2025 yılı için de gündemdeki yerini aldı. Bu özel gün, Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanıyor ve resmi tatiller takviminde yer alıyor. 2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Öğrenciler, veliler, memurlar ve özel sektör çalışanları için her yıl tekrar sorulan "23 Nisan resmi tatil mi?" sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, 23 Nisan resmi tatil mi?
23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan 2025 Çarşamba günü, Türkiye genelinde resmi tatil olacak ve bu kapsamda eğitim kurumları, kamu daireleri ve bankalar kapalı kalacak. Bu özel gün hem çocuklara hem de ülkemizin egemenliğine atfedilen anlamlı bir bayram olarak kutlanmaya devam edecek.
23 NİSAN'DA OKULLAR TATİL Mİ?
2025 yılında 23 Nisan Çarşamba gününe denk geliyor. Bu tarihte tüm kamu kurumları, okullar ve bankalar kapalı olacak.