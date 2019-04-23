23 Nisan Gaziantep'in Her Köşesinde Coşkuyla Kutlandı

Gaziantep merkez ve ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlandı. Yarışmaların yapıldığı ve oyunların oynandığı kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu.

Gaziantep kent merkezinde ve Nizip, İslahiye, Yavuzeli, Araban ve Nurdağı ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı festival havasında kutlandı. Meydanlardaki çelenk sunma törenleri ile start alan kutlama programında okullarda düzenlenen gösteri ve yarışmalar renkli ve ilginç görüntülere sahne oldu. Unutulmaz bir gün geçiren öğrencilerle birlikte velileri de keyifli anlar yaşadı.

Babalar yarıştı çocuklar izledi

Sarıt İlköğretim Okulunda düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de eğlendirdi. Gösterilerin ardından yapılan yarışmalarda ise öğrencilerin babaları yarıştı, çocukları izledi. Düzenlenen çuval yarışmasında, bazı veliler hızla bitiş çizgisine ulaşırken bazıları ise yere yığıldı. Uyanık veliler ise yarışın yarısında bulunduğu yerde kalarak yarışmanın tamamlanmasını bekledi.

Çocuk piste fırladı

Nizip Kültür Parkı'nda çelenk sunma töreniyle başlayan program, Fatma Alkan Ortaokulu bahçesinde devam etti. Şiirlerin okunduğu kutlamalar renkli görüntülere sahne oldu. İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Nizip Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Azgıt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katıldığı programda bir çocuk, gösteri yapan ağabeylerine özenerek piste fırladı. Ağabeylerini taklit etmeye çalışan çocuk, yakını tarafından gösteri alanından uzaklaştırıldı.

Çeşitli gösterilerin sunulduğu etkinlikte öğrenciler Osmanlı padişahlarının resimlerinin yer aldığı portreler açtı. Atatürk posterlerinin de açıldığı kutlamalarda sergilenen halk oyunu gösterileri ve çuval, yumurta, halat çekme yarışmalarda büyük heyecana neden oldu. Çuval yarışmasında bazı öğrencilerin düşmeleri korkulu anlara neden olurken, ağızlarındaki kaşıkla taşımaya çalıştığı yumurtayı düşürmeleri ise eğlenceli görüntüler oluşturdu.

Törenin sonunda, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Miniklerden oluşan mehter takımının konser de verdiği programın sonunda ise çocuklar alandaki balonları patlattı.

Belediye başkanı oynadı, kaymakam fotoğrafladı

İslahiye Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen kutlama programına Kaymakam Muhammed Lütfi Kotan, 106'ncı Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Albay Ömer Şahin Selvi, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin, Cumhuriyet Başsavcısı Melih Aladağ, daire amirleri, gaziler, askeri erkan, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Kemal Vural, Ankara oyun havası eşliğinde çocuklarla birlikte oynayarak, göbek attı. Kaymakam Kotan ise bu anları kendisine ait fotoğraf makinesi ile fotoğrafladı.

Araban'da büyük coşku

Araban ilçe merkezindeki ilk ve orta okul öğrencilerinin katılımıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı'nda düzenlenen kutlamalar saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Kutlamalar, öğrencilerin sergilediği gösterilerle devam etti. Şiir, resim ve kompozisyon dalında dereceye giren öğrencilerin ödüllerinin verilmesiyle sona eren programda Araban Kaymakam Emin Bağlı, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Sefer Açıkyürek, Araban Asliye Hukuk Hakimi Anıl Seçilmiş, Araban İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Fatih Doğruyol, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Mahmut Şakir Yılmaz, Araban İlçe Müftüsü Hasan Kiraz, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Karayılan ile ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, CHP Araban İlçe Başkanı Mustafa Kayacı, muhtarlar, okul müdürleri, öğrenciler ve öğrenci velileri yer aldı.

Yavuzeli'nde de renkli görüntüler

Yavzueli ilçesinde de 23 Nisan coşkuyla kutlandı. Öğrencilerin gösterileri renkli görüntülere sahne oldu. Kutlama programına İlçe Kaymakamı Eyup Gürdal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Üzüm, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alper Efetürk, İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı İsmail Uzun, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Mehmet İlbey, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İmam Ali Eryiğit, Ziraat Odası Başkanı Bekir Sakar, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kooperatifi Başkanı Naci Kaya, ilçe protokolü, okul idareci ve öğretmenleri, öğrenciler ile ilçe halkı katıldı.

Nurdağı'nda yarışmalar ilgi gördü

Nurdağı ilçesinde ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı kutlamaları İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Yıldırım'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Nurten Öztürk İlkokulu bahçesinde gerçekleşen programda öğrencilerin gösterileri ve düzenlenen çeşitli yarışmalar keyifli anlar yaşattı. Programa Kaymakam Lokman Düzgün, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, ilçe protokolü, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA