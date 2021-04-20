23 Nisan'da online ders var mı? 23 Nisan tatil mi, ders olacak mı?

23 Nisan'da online ders var mı? sorusu gündemin merak edilen başlıkları arasında. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala milyonlarca vatandaş "23 Nisan tatil mi? 23 Nisan'da ders olacak mı? 23 Nisan'da online ders var mı?" Sorularına yanıt arıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda coşkuyla anılacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili ilk merak edilenleri derledik...

23 Nisan'da online ders var mı? 23 Nisan tatil mi, ders olacak mı? 23 Nisan'ın Türkiye'de ulusal bayram olarak kabul edilmesinin nedeni, 1920'de o gün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmış olmasıdır. 23 Nisan'ın Çocuk Bayramı oluşu yine TBMM'nin açılışıyla ilişkili olmasına rağmen, tamamen ayrı bir bayram olarak gelişmiş ve 1981 yılına kadar da öyle devam etmiştir. Bu Bayram 23 Nisan 1927'de Himaye-i Etfal Cemiyeti'nin (günümüz Çocuk Esirgeme Kurumu'nun) o günü "Çocuk Bayramı" olarak duyurmasıyla başlamış kabul edilir. Her yıl düzenli olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda etkinlikler düzenlenir, tüm yurtta coşkuyla kutlanırdı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın daha yalın halde geçmesi bekleniyor. Her yıl farklı günlere denk gelen 23 Nisan bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Düzenli olarak uygulanan hafta sonu yasakları ise vatandaşlar bu nedenle tekrar arayışa geçirdi ve 23 Nisan resmi tatil mi, 23 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olur mu sorularını peş peşe getirdi.

22 NİSAN YARIM GÜN MÜ?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda tüm vatandaşları kapsayan resmi tatil uygulanıyor. 22 Nisan günü ise tatil değil. Kamu kurum ve kuruluşları tam gün hizmet vermeye devam edecek.

23 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin resmi bayram ve tatillerinden biridir.

23 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLUR MU?

23 Nisan 2021 Cuma gününde sokağa çıkma yasağının olup olmayacağı henüz netleşmiş değil. Fakat düzenli olarak uygulanan hafta sonu yasaklarına eklenmesi ve sokağa çıkma yasağının toplam üç gün olması daha önceki bayram günleri ele alındığında şaşırtıcı bir karar olmayacaktır.

23 NİSAN'DA ONLINE DERS VAR MI?

Salgın sebebiyle bilindiği gibi okula yalnızca 8. Ve 12. sınıflar gidiyor. Okula giden sınıflar için de 23 Nisan Cuma günü tatildir. 23 Nisan Cuma günü uzaktan eğitim yapılmayacak.

RESMİ TATİLLER 2021

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: Cuma 2021

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü: Cumartesi 2021

12 Mayıs Ramazan Bayramı: Çarşamba 2021

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: Çarşamba 2021

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü: Perşembe 2021

19 Temmuz Kurban Bayramı: Pazartesi 2021

30 Ağustos Zafer Bayramı: Pazartesi 2021

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı: Cuma 2021

1 Ocak Yılbaşı: Cumartesi 2022

DİNİ GÜNLER 2021

13 Şubat 2021 Cumartesi: Üç ayların başlangıcı

18 Şubat 2021 Perşembe: Regaib Kandili

10 Mart 2021 Çarşamba: Miraç Kandili

27 Mart 2021 Cumartesi: Berat Kandili

13 Nisan 2021 Salı: Ramazan Ayı Başlangıcı

8 Mayıs 2021 Cumartesi: Kadir Gecesi

12 Mayıs 2021 Çarşamba: Arefe

13 Mayıs 2021 Perşembe: Ramazan Bayramı 1. Gün

14 Mayıs 2021 Cuma: Ramazan Bayramı 2. Gün

15 Mayıs 2021Cumartesi: Ramazan Bayramı 3. Gün

19 Temmuz 2021 Pazartesi: Arefe

20 Temmuz 2021 Salı: Kurban Bayramı 1. Gün

21 Temmuz 2021 Çarşamba: Kurban Bayramı 2. Gün

22 Temmuz 2021 Perşembe: Kurban Bayramı 3. Gün

23 Temmuz 2021 Cuma: Kurban Bayramı 4. Gün

9 Ağustos 2021 Pazartesi: Hicri Yılbaşı

18 Ağustos 2021 Çarşamba: Aşure Günü

17 Ekim 2021 Pazar: Mevlit Kandili