23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
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23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı

23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu sene de oyun parkları ve okul bahçeleri, neşeli çocukların seslerinin yokluğunda kuş cıvıltılarına ev sahipliği yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bu sene de oyun parkları ve okul bahçeleri, neşeli çocukların seslerinin yokluğunda kuş cıvıltılarına ev sahipliği yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM'nin açılışının 101. yıldönümünde, geçen sene olduğu gibi bu yıl da korona virüs kısıtlamaları nedeniyle sokağa çıkma yasağı uygulandı. Korona virüs pandemisinin henüz ortaya çıkmadığı yıllarda 23 Nisan, tüm Türkiye çapında coşkulu birçok gösteri ile kutlanıyordu. Stadyumların tıka basa doldurulduğu, okul bahçelerinde çeşitli programların yapıldığı, oyun parklarının çocuk sesleriyle çınladığı günlere özlem bu sene de devam ediyor. Eskişehir'de birçok park ve okul, 23 Nisan'da neşeli çocukların seslerinden yoksun görüntülendi.

"Eskiden şen şakrak çocuk sesleri vardı, şimdi kuş cıvıltıları ve hayvan sesleri var"

Parkta köpeğini gezdiren Seda Alpay isimli vatandaş, çocukların 23 Nisan'da evlerinde olmasından dolayı hüzünlü olduğunu belirtti. Okul öncesi öğretmeni olduğunu söyleyen Alpay, "Yıllar öncesinde buraları hatırladığımız zaman çocukların şen şakrak sesleri aklımıza gelirken, şu an sadece kuş cıvıltıları ve hayvan sesleri var. Eskiden çocuklarımız da vardı. Şu an onlar yok, tabii ki çok hüzünlüyüz. Hepsi onların sağlığı için. Umarım bu evre çok kısa sürede biter, çocuklar da artık enerjilerini atabilecekleri ve tekrar mutlu olabilecekleri anlara geri dönerler" ifadelerini kullandı.

"Önceki senelerde parklar çocuklarla doluyordu"

Bir başka vatandaş Sevara Rayımova, Türkmenistanlı olduğunu ve 3 seneden fazla süredir Türkiye'de yaşadığını aktardı. Parkların ve okulların boş olduğunu gören Rayımova, "Bu durumdan dolayı çok üzgünüm. Önceki senelerde parklar çok güzel oluyordu. Buralar çocuklarla dolu dolu oluyordu. Maalesef bu dönemde boş olduğunu görünce üzülüyoruz" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı
23 Nisan'da neşeli çocuk seslerinin yerini kuş cıvıltıları aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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