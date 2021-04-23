23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
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23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı

23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN - Haberler | Güncel

SİVAS'ta, ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, kapı kapı gezerek 150 çocuğa hediyeler dağıttı.

SİVAS'ta, ANDA Kardeşe Vefa Derneği üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, kapı kapı gezerek 150 çocuğa hediyeler dağıttı. Oyuncak dağıtımında kentte yaşayan mülteci çocukları da unutulmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ANDA Kardeşe Vefa Derneği İl Temsilciliği tarafından kapı kapı gezilerek 150 çocuğa hediyeler dağıtıldı. İçerisinde oyuncaklar da bulunan hediye paketlerinin yanı sıra çocuklara çikolatalar da verildi. Kentte belirlenen adreslere hediyeleri ulaştırılırken, mülteci çocukları da unutulmadı. Belirlenen mülteci çocukları da ziyaret edilerek hediyeleri verildi.

Dernek üyelerinden Halil Kaya, "Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına hediye etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Sivas'taki ailelerimize, mülteci ve Sivaslı çocuklara çam sakızı çoban armağanı hediyeler getirdik. ANDA Kardeşe Vefa İl Temsilcisi olarak onların bu güzel günlerinde mutluluklarını paylaşmak ve desteklerimizi sunmak istedik. Bugün 150 civarı çocuğumuzu mutlu edeceğiz. 'Dünyayı çocuklar yönetsin' lafını her zaman çok severim. O masumiyet, içtenlik ve duygusallığı çok farklı bir duygu. Çocuklar oyuncaklarını aldığı zaman dünyaları değişiyor. Onlara dokunduğumuzu hissettiriyorlar ve mutlu oluyorlar. Onların bu güzel günlerinde yanlarında olmak bizleri daha da mutlu ediyor. İyi ki çocuklarımız var. Çocuklar oyuncakları alınca mutlu oluyor ve zaten bizi bekliyorlar. Biz insanlara mutlu olmaları için destek olmaya çalışıyoruz. Her zaman kapıda bir çocuk görüp onları mutlu ediyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

Oyuncaklarını alan çocuklar ise tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.


23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı
23 Nisan'da mülteci çocukları da unutulmadı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arife Defne ARSLAN

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