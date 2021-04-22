23 Nisan çocukları makam koltuğunda
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23 Nisan çocukları makam koltuğunda

23 Nisan çocukları makam koltuğunda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl A. Fazıl Ağanoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatih Emin Güner Belediye Başkanı koltuğuna oturdu.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında bu yıl A. Fazıl Ağanoğlu İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Fatih Emin Güner Belediye Başkanı koltuğuna oturdu.

23 Nisan kutlamaları çerçevesinde Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'i makamında ziyaret eden A.Fazıl Ağanoğlu İlkokulu öğrencisi ve öğretmenleri Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'e çiçek takdim ederek başkanlık koltuğunu devraldı. Başkanlık koltuğuna oturan Fatih Emin Güner ilk olarak teşekkür konuşması yaparak "Akçaabat'ta gördüğüm kadarıyla büyük sorunlar yok. Çocuk oyun alanlarının ve parkların artırılmasını, sosyal ve kültürel faaliyetlerin devamlılığı ve yeşil alanların daha da çoğaltılmasını istiyoruz" dedi.

23 Nisan'ın ülkemiz, demokrasimiz, milletimiz ve çocuklarımız için neşe ve coşku kaynağı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim "Bu koltuklarda bizlerden sonra onlar oturacak. Onlara daha iyi bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Temsili başkan Fatih Emin Güner görevini tamamladıktan sonra makamını tekrar Osman Nuri Ekim'e teslim ederken, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. - TRABZON

23 Nisan çocukları makam koltuğunda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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