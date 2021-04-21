23 Nisan çevrimiçi atölyelerle kutlanacak

İstinye Üniversitesi'nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği 24-25 Nisan'da.

İstinye Üniversitesi'nin 24-25 Nisan tarihlerinde düzenleyeceği 23 Nisan Çocuk Şenliği, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. İki gün sürecek etkinlikte çocuklar için sanat, oyun, sağlık, yoga gibi birbirinden eğlenceli ve öğretici atölyeler yer alacak. Ebeveynler için de online eğitimlerin yer alacağı etkinlikte, pandemi sürecinde aile-çocuk ilişkileri, çocuklarda dikkat eksikliği gibi konularda uzman isimlerin konuşmacı olarak yer alacağı aile eğitimleri düzenlenecek.

İstinye Üniversitesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel düzenlediği '23 Nisan Çocuk Şenliği' 24-25 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı şenlikte, hem ebeveynler için bilgilendirici eğitimler hem de çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak. Ayrıca 'Çocukların gözünden Covid-19' adlı online resim sergisi de ziyaret edilebilecek.

Pandemi sürecinde aile-çocuk ilişkileri konuşulacak

24 Nisan'da gerçekleştirilecek birinci aile eğitimi oturumu saat 10.00'da başlayacak. Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi 'Pandemi Sürecinde Aile-Çocuk İlişkileri' başlıklı bir konuşma yapacak. Uzm. Dr. Can Ünverdi ise erken çocukluk döneminde ev ortamında dil gelişiminin desteklenmesi üzerine konuşacak. Aynı gün okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklar sanat, müzik, bilim, hareketli oyunlar, hikâye ve okuma etkinlikleriyle dramatik etkinlikler ve yabancı drama etkinliklerinden istediklerine katılım sağlayabilecek. Saat 17.00'de başlayacak aile eğitimlerinin ikincisinde ise online eğitime değinilecek. Uzm. Psikolog Sibel Cesur Akyunak, 'Online Eğitim ve Evde Destek' başlıklı bir konuşma yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşçü, dikkat eksikliği olan çocuklar ve ders çalışma alışkanlıklarının düzenlenmesi konusunda bilgilendirecek.

Çocuklar için sanat, yoga, oyun atölyeleri düzenlenecek

23 Nisan Çocuk Şenliği'nin ikinci gün etkinlikleri saat 10.00'da başlayacak. 25 Nisan'da İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, 'Medya Diyeti' başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesindeki çocuklar için de farklı atölyeler yer alacak. Öğr. Gör. Bahar Yazgan çocuk yogası, Öğr. Gör. Aslı Pınar Zorba Yıldız sağlık, Öğr. Gör. Esra Engür ilkyardım, Öğr. Gör. Beyza Çabuk sanat, Öğr. Gör. Sevim Acer oyun, Öğr. Gör. Merve Güvenilir yaratıcı ve dram atölyelerinde miniklerle buluşacak. Aile eğitimlerinin son etkinliği saat 17.00'de başlayacak. Şenlik, Öğr. Gör. Merve Dikni Güvenilir'in 'Çocuğum Okula Başladı', Öğr. Gör. Nihan Selin Mete'nin 'Çocukların Ev Kazalarından Korunması' başlıklı konuşmalarıyla sona erecek.

Kaynak: Bültenler