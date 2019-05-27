23 Haziran İstanbul seçimleri için kesin aday listesi açıklandı
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışacak kesin aday listesini açıkladı
İstanbul İl Seçim Kurulu, 23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde yarışacak adayların listesini açıkladı.
AK Partili Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım, Cumhuriyet Halk Partisi'den Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar ve Vatan Partisi adayı Mustafa İlker Yücel ile 17 bağımsız aday listede yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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