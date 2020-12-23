23 Aralık Çarşamba Dünya koronavirüs vaka sayısı kaçtır? Vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir? Dünya koronavirüs tablosu!

Koronavirüs vakaları ve vefatları devam ediyor. Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki diğer ülkelerde de koronavirüs son durum sayıları açıklanıyor. Peki bugün 23 Aralık Çarşamba 2020 günü dünyadaki koronavirüs son durumu nedir, kaç ölü var, kaç vaka var, iyileşen sayısı kaç? 23 Aralık Çarşamba dünyada koronavirüsten kaç kişi öldü?

Çin'de başlayan ve dünyayı etkisi altına alan koronavirüs Covid-19 salgını ülkemizde de büyük ölçüde hissedildi. Vatandaşlar Türkiye'de ve dünyada güncel koronavirüs vaka sayılarını merak ediyor. Peki 23 Aralık Çarşamba koronavirüs dünya değerleri kaç, vaka sayısı ne, kaç vefat var, iyileşen ve entübe hasta sayısı nedir tüm detaylar haberimizde...

23 ARALIK ÇARŞAMBA DÜNYADA KORONAVİRÜS TOPLAM VAKA SAYISI KAÇTIR?

23 Aralık 2020 Çarşamba günü itibariyle dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı (hasta sayısı) 78.601.247 kişiye yükselmiştir.

Dünyada ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Çin vb. gibi ülkelerde koronavirüs son durum tablosuna aşağıdan göz atabilirsiniz.

23 ARALIK ÇARŞAMBA 2020 DÜNYA KORONAVİRÜS TABLOSU

Dünya genelinde güncel en çok vaka olan ilk 10 ülke aşağıdaki gibidir. Dünya koronavirüs tablosu! 23 Aralık Çarşamba dünyada Covid-19 korona vaka sayısı, vefat sayısı, iyileşen sayısı ve son durum nedir?

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DÜNYA GENELİNDE TOPLAM VEFAT SAYISI KAÇ?

23 Aralık Çarşamba günü dünya genelinde Covid-19 'dan 1.728.608 vefat etmiştir. Son 24 saatte vefat sayısı ise +5.566'dir.

23 ARALIK ÇARŞAMBA DÜNYADA YENİ VAKA SAYISI?

Bir önceki güne göre son 24 saatte +248.092 yeni vaka tespit edilmiştir.

DÜNYA GENELİNDE TOPLAM İYİLEŞEN, TEDAVİ SÜRECİNDE VE KRİTİK HASTA SAYISI KAÇ?

Dünya genelinde;

Toplam iyileşen kişi sayısı : 55.290.485

Toplam tedavi sürecinde hasta sayısı: 21.582.154

Durumu kritik hasta sayısı : 106.472