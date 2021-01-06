227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Advertisement

227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı

06.01.2021 09:04 | Son Güncelleme: 06.01.2021 09:08
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

ELAZIĞ'ın Keban ilçesinde 1794 yılında inşa edilen Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan duvar motifleri ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı. Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, caminin 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutulduğunu belirterek, "Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" dedi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde bulunan 227 yıllık tarihi Yusuf Ziya Paşa Cami ve Külliyesi'nde Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce 3 yıldır yürütülen restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının yüzde 90'ı tamamlandı. Çalışmalarda Osmanlı dönemine ait ve yıllar önce yapılan tadilatlar nedeniyle üzeri sıvayla kapatılmış duvar motifleri ve kalem işi bezemeler ortaya çıkarıldı. Bazı motiflerin ise tamamen kazınarak yok edildiği tespit edildi. Ortaya çıkarılan motif ve kalem işi bezemeler, restorasyon çalışmasıyla aslına uygun bir şekilde yeniden canlandırılacak. Ramazan ayında tamamlanması hedeflenen çalışmalardan sonra cami yeniden ibadete açılacak. 

MOTİFLER ORTAYA ÇIKINCA ÇALIŞMA UZADI

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, 2 yıl sürmesi planlanan çalışmanın ortaya çıkarılan motif ve bezemeler nedeniyle bugüne kadar devam ettiğini belirterek, "1794 yılında Yusuf Ziya Paşa tarafından yaptırılan cami, 2017 yılında Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışmasına tabi tutuldu. Sıva altlarındaki motiflerin, süslemelerin ve hat yazılarının çıkması nedeniyle günümüze kadar geldi. İnşallah farklı eserler çıkmaz ve bir aksilik olmazsa önümüzdeki Ramazan ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Cami ve külliyemizde medrese, kütüphane ve çeşme bulunmaktadır. Sıva altlarından çıkan motiflerde lale süslemeleri, hat yazıları ve Yusuf Ziya Paşa tarafından yazılan hat yazısı ve şiiri bulundu" diye konuştu.


227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı
227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ÇÖTELİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Fuat Oktay İlham Aliyev Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan İrem Derici Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Güven Yalçın Fırat Aydınus Josef De Souza Arda Kardeşler
Tüm Haberler Ocak Ordu Türk Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 227 yıllık camideki restorasyonda Osmanlı duvar motifleri ortaya çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.1.2021 09:14:19. #1.14#
title