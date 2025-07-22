22 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?
22 Temmuz TV yayın akışı izleyicilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Salı akşamı televizyon ekranlarında hangi dizilerin ve programların yer alacağı araştırılıyor. Peki, bugün televizyonda neler var? 22 Temmuz TV yayın akışı detayları belli oldu.
Yerli diziler, güncel yarışma programları ve sinema filmleriyle dolu dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. 22 Temmuz TV yayın akışı sayesinde hangi kanalda ne zaman hangi programın başlayacağını kolayca öğrenebilirsiniz. Bugün televizyonda neler var sorusu özellikle prime time saatlerinde izleme planı yapanlar için oldukça önemli oluyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var?
ATV YAYIN AKIŞI
00:00 Aile Saadeti
00:20 Güven Bana
02:30 Bir Gece Masalı
05:20 Bir Küçük Gün Işığı
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Kader Oyunları
13:00 Gün Ortası
14:00 Sen Anlat Karadeniz
17:00 Oflu Hoca Trakya'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Güven Bana
23:20 Aile Saadeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:00 Dönüştürücüler
00:45 Dönüştürücüler
02:30 Zalim İstanbul
04:45 Kuzey Güney
07:00 Kavak Yelleri
09:30 Yaprak Dökümü
12:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Magazin D Yaz
14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Doktor Civanım
21:45 Kuralsız Sokaklar
23:45 Doktor Civanım
NOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hababam Sınıfı Merhaba
00:45 İlk Buluşma
02:45 İnadına Aşk
04:00 Kefaret
06:00 Karagül
08:30 Çalar Saat
10:00 Yasak Elma
12:45 Sen Çal Kapımı
15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası
16:30 Karagül
19:00 NOW Ana Haber
20:00 Yetenek Sizsiniz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
00:00 Müjdemi İsterim
00:15 Düğün Dernek
02:00 Müjdemi İsterim
03:45 Kızılcık Şerbeti
06:00 Siyah Kalp
09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12:00 Bahar
15:00 Kızılcık Şerbeti
18:25 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Dolap Beygiri
STAR TV YAYIN AKIŞI
00:00 Hayat Öpücüğü
01:50 Aramızda Kalsın
03:20 Kiralık Aşk
05:30 Erkenci Kuş
07:00 Menajerimi Ara
09:00 Ada Masalı
11:00 Aramızda Kalsın
13:30 Kiralık Aşk
16:15 Erkenci Kuş
19:00 Star Haber
20:00 Aykut Enişte 2
22:30 Aykut Enişte 2
TRT 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Malcolm X
01:35 Leyla ile Mecnun
04:05 Seksenler
05:00 Kim Gitsin?
06:00 Balkan Ninnisi
08:25 Kod Adı Kırlangıç
09:45 Kasaba Doktoru
13:00 Seksenler
14:10 Teşkilat
17:45 Kim Gitsin?
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gönül Dağı
22:50 Kanatlarını Aç
TV8 YAYIN AKIŞI
00:00 MasterChef Türkiye
00:15 Yaparsın Bilirim
03:30 Gazete Magazin Yaz
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:30 Gazete Magazin Yaz
13:00 Yaparsın Bilirim
16:00 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye