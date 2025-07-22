22 Temmuz TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var?

Yerli diziler, güncel yarışma programları ve sinema filmleriyle dolu dolu bir akşam izleyicileri bekliyor. 22 Temmuz TV yayın akışı sayesinde hangi kanalda ne zaman hangi programın başlayacağını kolayca öğrenebilirsiniz. Bugün televizyonda neler var sorusu özellikle prime time saatlerinde izleme planı yapanlar için oldukça önemli oluyor. Peki, bu akşam televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI

00:00 Aile Saadeti

00:20 Güven Bana

02:30 Bir Gece Masalı

05:20 Bir Küçük Gün Işığı

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Kader Oyunları

13:00 Gün Ortası

14:00 Sen Anlat Karadeniz

17:00 Oflu Hoca Trakya'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Güven Bana

23:20 Aile Saadeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:00 Dönüştürücüler

00:45 Dönüştürücüler

02:30 Zalim İstanbul

04:45 Kuzey Güney

07:00 Kavak Yelleri

09:30 Yaprak Dökümü

12:00 Kanal D Haber Gün Arası

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

16:00 Aşk-ı Memnu

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Doktor Civanım

21:45 Kuralsız Sokaklar

23:45 Doktor Civanım

NOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hababam Sınıfı Merhaba

00:45 İlk Buluşma

02:45 İnadına Aşk

04:00 Kefaret

06:00 Karagül

08:30 Çalar Saat

10:00 Yasak Elma

12:45 Sen Çal Kapımı

15:30 Yetenek Sizsiniz:Sahne Arkası

16:30 Karagül

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Yetenek Sizsiniz

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:00 Müjdemi İsterim

00:15 Düğün Dernek

02:00 Müjdemi İsterim

03:45 Kızılcık Şerbeti

06:00 Siyah Kalp

09:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:00 Bahar

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Dolap Beygiri

STAR TV YAYIN AKIŞI

00:00 Hayat Öpücüğü

01:50 Aramızda Kalsın

03:20 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

07:00 Menajerimi Ara

09:00 Ada Masalı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Aykut Enişte 2

22:30 Aykut Enişte 2

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:00 Malcolm X

01:35 Leyla ile Mecnun

04:05 Seksenler

05:00 Kim Gitsin?

06:00 Balkan Ninnisi

08:25 Kod Adı Kırlangıç

09:45 Kasaba Doktoru

13:00 Seksenler

14:10 Teşkilat

17:45 Kim Gitsin?

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Gönül Dağı

22:50 Kanatlarını Aç

TV8 YAYIN AKIŞI

00:00 MasterChef Türkiye

00:15 Yaparsın Bilirim

03:30 Gazete Magazin Yaz

06:00 Tuzak

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Gazete Magazin Yaz

13:00 Yaparsın Bilirim

16:00 MasterChef Türkiye

20:00 MasterChef Türkiye