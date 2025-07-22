22 Temmuz Salı 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32963 sayılı Resmi Gazete atamalar list

Bugünün ilan ve kararları, PDF formatında indirilebilecek şekilde erişime açılmış durumda. Resmî Gazete'nin güncel sayısında yer alan tüm düzenlemelerin tam metinlerini bu sayede inceleyebilirsiniz.Bugünün kararları neler? 22 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32963 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!

22 TEMMUZ SALI 2025 RESMİ GAZETE ATAMA KARARLARI

22 Temmuz 2025 tarihli Salı gününe ait Resmi Gazete yayımlandı. Bugünün sayısında yer alan atama kararları, yasa değişiklikleri, yürütme ve idareye ilişkin düzenlemeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 322046 sayılı Resmi Gazete ile birlikte alınan kararların detayları, ilanlar ve yargı bölümü gelişmeleri gün yüzüne çıktı.

BUGÜNÜN KARARLARI NELERDİR?

22 Temmuz 2025 Resmi Gazete'sinde yer alan kararlar arasında, çeşitli kamu kurumlarına yönelik atamalar, görev değişiklikleri ve mevzuat düzenlemeleri dikkat çekiyor. Ayrıca yürütme, idare ve yargı bölümlerine dair gelişmelerin yanı sıra, vatandaşları ilgilendiren birçok ilan da yayımlandı.

YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI BÖLÜMLERİNE AİT DETAYLAR

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Yasama Bölümü'nde yer alan kanun değişiklikleri, Yürütme ve İdare Bölümü'nde açıklanan atama kararları ve düzenlemeler ile Yargı Bölümü'nde duyurulan yeni mahkeme kararları resmi olarak ilan edildi. Her bir kararın ayrıntısına erişim imkânı ise PDF formatında da sunuluyor.

22 TEMMUZ 2025 TARİHLİ RESMİ GAZETE'DE YER ALANLAR

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM KARARLARI

1467 Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1468 Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1469 Dijital Mecralar Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili ve Aravermesi Sırasında Çalışabilmesine İlişkin Karar

1470 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin Karar

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞLER

–– 1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2025/16)

–– Yağlık Ayçiçeği Tohumu ve Ham Ayçiçeği Yağı İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

YARGI BÖLÜMÜ

DANIŞTAY KARARLARI

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/11, K: 2025/14)

–– Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2025/12, K: 2025/15)

İLÂN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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