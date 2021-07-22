22 Temmuz Perşembe hava durumu! Bugün İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu nasıl? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi, bulutlu mu olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava karlı mı olacak? Yağmur mu yağacak? Hava bulutlu, güneşli mi olacak? İşte 22 Temmuz 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

22 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Adana'nın kuzey ve doğusu, Antalya'nın kuzeydoğu çevreleri, Isparta'nın güneydoğusu, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Düzce, Zonguldak, Bartın, Rize, Giresun ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BAZI İLLERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ

ÇANAKKALE °C, 33°C

İSTANBUL °C, 33°C

KIRKLARELİ °C, 30°C

KOCAELİ °C, 27°C

İZMİR °C, 35°C

KÜTAHYA °C, 29°C

MANİSA °C, 36°C

MUĞLA °C, 39°C

ADANA °C, 35°C

ANTALYA °C, 33°C

HATAY °C, 30°C

ISPARTA °C, 33°C

ANKARA °C, 32°C

ESKİŞEHİR °C, 27°C

KONYA °C, 32°C

SİVAS °C, 30°C

BOLU °C, 24°C

DÜZCE °C, 27°C

SİNOP °C, 29°C

ZONGULDAK °C, 25°C

AMASYA °C, 32°C

BAYBURT °C, 28°C

SAMSUN °C, 29°C

TRABZON °C, 29°C

ERZURUM °C, 29°C

KARS °C, 28°C

MALATYA °C, 37°C

VAN °C, 31°C

ADIYAMAN °C, 40°C

DİYARBAKIR °C, 41°C

GAZİANTEP °C, 38°C

SİİRT °C, 40°C

22 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Kuzey ve Kuzeydoğu (poyraz) yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

22 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge genelinin Parçalı ve az bulutlu zamanla kuzey kesimlerinin çok bulutlu, Batı Karadeniz çevrelerinin (Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu, Karabük) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının 2 ila 5 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği beklenmektedir.

22 TEMMUZ PERŞEMBE 2021 İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ YAĞMUR YAĞACAK MI?

Bölge geneli az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri parçalı bulutlu, Balıkesir'in kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli ve kısa süreli fırtınamsı şiddette esecek.

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