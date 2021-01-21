22 Ocak okullar açılacak mı, hangi sınıflar için okul açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? MEB açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası öğrenim gören ilk, orta ve lise öğrencileri, 22 Ocak okullar açılacak mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? sorularının cevaplarını merak etti.

Pandemi nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamaları sonrası 22 Ocak okullar açılacak mı, hangi sınıflar için okul açılacak? merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

22 0CAK OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci ve velilerin uzun süredir beklediği yüz yüze eğitim hakkında bir son dakika açıklaması yayınlandı. Buna göre 8 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunları için 22 Ocak 2021 tarihinde isteğe bağlı destekleme ve yetiştirme kursları açılacak. Bu kurslarda yüz yüze eğitim, öğrencilere kendi okullarında verilecek. 8 ve 12. sınıflar mezun ve sınav sınıfları olduğu için yüz yüze kurslar sınava yönelik olarak eğitim verecek. Bu kapsamda zorunlu olmamak kaydıyla, okullarda sınava yönelik kurslar verilecek.

MEB AÇIKLAMASI: HANGİ SINIFLAR İÇİN OKUL AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kurslarında, özel okullardaki takviye kurslarında ve 12. sınıflara yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitimin 22 Ocak'tan itibaren başlatılacağı bildirildi.

Bakanlıktan resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları, özel okullardaki takviye kursları ile özel öğretim kurslarındaki yüz yüze eğitime ilişkin iş ve işlemleri düzenleyen iki ayrı yazı illere gönderildi.

Buna göre, resmi okullarda eğitim alan 8. ve 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar için isteğe bağlı açılan destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki bu sınıflara yönelik takviye kurslarında, 12. sınıf öğrenci ve mezunlarına yönelik özel öğretim kurslarında yüz yüze eğitim 22 Ocak'tan itibaren başlatılacak.

Kurslarda, öğrencilerin ve kursiyerlerin dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecek, bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecek.

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Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.